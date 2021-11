Si vous souhaitez un cadeau original, ce test ADN est quasiment à moitié prix et vous permettra de connaître vos origines en profondeur, et vous pourrez le faire chez vous | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Depuis quelques années, les tests ADN sont devenus populaires pour connaître ses origines. De plus, ils sont de plus en plus économiques et complets.

Noël approche et, heureusement, il est déjà presque institutionnalisé que juste avant la même chose, vous avez la possibilité d’acheter vos cadeaux un peu moins cher à l’occasion du Black Friday, qui dure également plus longtemps grâce aux offres anticipées.

Amazon fait partie de ces magasins qui proposent certaines offres, dont certaines sont parfaites comme idées cadeaux pour le prochain Noël ou pour les Rois Mages. Un bon exemple, très original, est celui des tests ADN MyHeritage, de plus en plus populaires et aussi nettement moins chers. maintenant qu’Amazon les a abaissés à seulement 49 euros.

Ce kit vous permet de connaître vos origines en analysant votre ADN. Vous pouvez le faire à la maison et recevoir vos résultats par courrier en seulement deux semaines.

C’est une remise de 38% euros par rapport au coût précédent, assez ambitieux, surtout si l’on tient compte du fait qu’il s’agit de la dernière version de ces tests ADN, qui deviennent progressivement plus complets à mesure que de plus en plus d’utilisateurs sont ajoutés à sa base de données.

Son fonctionnement est simple : une fois votre pack reçu, il vous suffit de vous rendre sur le site MyHeritage et d’y enregistrer le numéro de série. Ensuite, avec l’écouvillon inclus, vous devez prélever un échantillon de salive à l’intérieur de votre joue pendant deux minutes.

Ce même écouvillon est celui que vous devez envoyer à MyHeritage à recevez vos résultats dans un délai d’environ deux semaines.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ces résultats incluent vos origines géographiques, vous indiquant plus ou moins de quelle partie du monde viennent vos ancêtres. Aussi, et encore plus intéressant, comparez votre ADN avec celui des près de 10 millions d’utilisateurs qui ont déjà fait le test, afin qu’il puisse vous aider à trouver des correspondances proches n’importe où sur la planète.

Il existe un autre type de test ADN, comme ceux qui vous aident à découvrir les problèmes de santé potentiels liés à vos gènes.

Comme il coûte plus de 29 euros, la livraison est gratuite partout en Espagne. Si vous avez également un compte Amazon Prime, vous recevrez votre achat en seulement 1 à 2 jours.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.