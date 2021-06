Si vous tenez à votre vie privée, vous voudrez peut-être supprimer cette application Google de votre iPhone – .

Plus que jamais, les utilisateurs s’attendent à ce que leurs appareils électroniques gardent leurs données privées. Apple est à l’avant-garde des dernières avancées en matière de confidentialité, le fabricant d’iPhone ayant introduit diverses fonctionnalités pour améliorer la confidentialité et la sécurité au fil des ans. Les étiquettes de confidentialité des applications et les fonctionnalités anti-suivi intégrées à iOS 14 sont les meilleurs exemples de ce à quoi ressemble une confidentialité améliorée. iOS 15 ajoute également quelques améliorations notables en matière de confidentialité, notamment un service de type VPN qui sera fourni avec l’abonnement premium iCloud+.

Appelé Private Relay, le nouveau service empêchera les annonceurs de suivre les utilisateurs d’iPhone et d’iPad naviguant sur le Web sur Safari. Private Relay est encore mieux qu’un service VPN classique, car les entreprises (Apple et un fournisseur tiers) qui anonymisent et cryptent le trafic Internet ne peuvent pas voir ce trafic. Certains fournisseurs de VPN peuvent être au courant de ces informations personnelles ; c’est pourquoi Private Relay est une meilleure alternative à la protection de la vie privée des utilisateurs. Mais si vous tenez à votre vie privée et prévoyez d’utiliser Smart Relay lorsque iOS 15 sortira de la version bêta, vous devrez peut-être supprimer une excellente application Google de votre iPhone.

L’un des effets secondaires de l’énorme intérêt d’Apple pour la confidentialité est que Google doit développer des fonctionnalités similaires de protection de la confidentialité pour Android. C’est plus problématique pour la société basée à Mountain View, car Google tire l’essentiel de son argent de la publicité. Ce sont les publicités personnalisées qui rapportent le plus d’argent, et vous ne pouvez pas diffuser des publicités personnalisées aussi efficacement si vous devez faire correspondre les fonctionnalités de confidentialité d’Apple coup pour coup.

Google propose certaines des applications et des services les plus populaires, et la plupart d’entre eux sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs. Ils sont gratuits précisément parce que Google gagne de l’argent grâce aux données personnelles, qui sont monétisées via des publicités. Et les applications de Google sont disponibles sur pratiquement toutes les plateformes, d’Android à Windows en passant par iOS, iPadOS et macOS.

Google est également le navigateur le plus populaire au monde et Chrome s’améliore à chaque mise à jour. Cependant, Chrome est au centre d’un changement de confidentialité controversé qui implique le passage des cookies tiers à un nouveau système FLoC (Federated Learning of Cohorts). Le FLoC a été largement critiqué, des organisations à but non lucratif comme l’EFF et d’autres développeurs de navigateurs Web (Brave, Vivaldi, Microsoft et Mozilla) ayant exprimé leurs préoccupations à ce sujet.

Mozilla est la dernière entreprise à se pencher sur la technologie FLoC de Chrome, qui est actuellement testée en version bêta, après avoir publié une analyse technique avertissant que FLoC pourrait ne pas être parfait. La technologie pourrait permettre aux annonceurs de prendre les empreintes digitales des utilisateurs et de continuer à les suivre en ligne malgré tous les efforts de Google.

Mozilla a en outre expliqué les dangers des empreintes digitales FLoC à Forbes, affirmant que les techniques actuelles d’empreintes digitales pourraient être combinées avec FloC pour suivre les utilisateurs en ligne.

Lorsque Private Relay sera déployé, il ne fonctionnera que sur Safari, protégeant les utilisateurs d’iPhone et d’iPad contre l’exploitation de leurs historiques de navigation à des fins publicitaires. Les utilisateurs qui comptent sur Chrome pour se connecter sur iOS et iPadOS ne bénéficieront pas des mêmes protections. Le déploiement du FLoC peut les exposer à des empreintes digitales supplémentaires. C’est le point soulevé par Mozilla dans son analyse de confidentialité de FloC et le message que l’article de Forbes véhicule.

Le seul moyen de l’empêcher pourrait être de supprimer Chrome de l’iPhone et de l’iPad si vous envisagez de payer pour la protection Private Relay une fois iOS 15 et iPadOS 15 déployés. C’est peut-être plus facile à dire qu’à faire pour les personnes qui utilisent Chrome sur tous les appareils et systèmes d’exploitation pour leurs tâches liées à Internet. Et comme Private Relay fonctionnera également sous macOS 12 Monterey, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui suppriment Chrome de leurs appareils mobiles peuvent également souhaiter passer de Chrome à Safari sur leurs Mac.

