Si vous tombez malade, c’est votre « propre faute »

Le gouverneur démocrate du Colorado, Jared Polis, a déclaré que l’urgence du coronavirus était « terminée » dans une interview vendredi, proclamant qu’à une époque de vaccins largement disponibles, c’est « la faute des gens » s’ils tombent malades.

« Tout le monde a eu plus qu’assez d’opportunités de se faire vacciner », a déclaré Polis à la Colorado Public Radio. « J’espère que c’était à votre pharmacie, votre épicerie, un bus près de chez vous, [or at] grands événements. À ce stade, si vous n’avez pas été vacciné, c’est vraiment de votre faute. »

Polis a fait ces commentaires tout en expliquant son refus de réimplémenter un mandat de masque à l’échelle de l’État comme l’ont fait d’autres gouverneurs démocrates à Hawaï, Washington, Oregon, Illinois et Nouveau-Mexique, dont chacun inclut des exigences en matière de masque malgré le statut de vaccination, selon un tracker MultiState. Les mandats adoptés par les gouverneurs démocrates de Californie et de New York excluent les vaccinés mais pas les personnes ayant une immunité naturelle en raison d’une infection antérieure.

« Ceux qui tombent malades, c’est presque entièrement de leur propre faute », a réitéré Polis. « Je ne veux pas dire que personne [will get the virus if they’re] vacciné, mais c’est très rare. Pour mettre les choses en perspective, sur les quelque 1 400 personnes hospitalisées, moins de 200 (0 à 16 %) sont vaccinées. Et beaucoup d’entre eux sont plus âgés ou ont d’autres conditions. Quatre-vingt-quatre pour cent des personnes dans nos hôpitaux ne sont pas vaccinées et elles ont absolument toutes les chances de se faire vacciner. »

Le gouverneur du Colorado a ensuite encouragé le public à recevoir des injections de rappel alors que l’immunité diminuait et que la variante Omicron se propageait.

« J’encourage toujours tous ceux qui n’ont pas été vaccinés à se protéger », a déclaré Polis. « Et pour ceux qui le sont, assurez-vous d’obtenir ce rappel après six mois. »

Alors que la montée d’Omicron a suscité des inquiétudes quant à la diminution de l’immunité vaccinale, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l’équivalent européen du CDC, a rapporté dimanche que les cas de la nouvelle souche jusqu’à présent étaient « soit asymptomatiques, soit légers ».

« Aucun décès lié à Omicron n’a été signalé jusqu’à présent », a rapporté l’agence européenne de la santé, sur la base des cas pour lesquels des données de gravité sont disponibles.

Tous les cas Omicron pour lesquels des informations sur la gravité sont disponibles étaient soit asymptomatiques, soit légers (rapport de l’UE). Aucun décès lié à Omicron n’a été signalé. https://t.co/gaXW9uWiIB – Marty Makary MD, MPH (@MartyMakary) 13 décembre 2021

Polis a également réprimandé les responsables de la santé publique ivres de pouvoir et leurs directives.

« Santé publique [officials] ne pas dire aux gens quoi porter ; ce n’est tout simplement pas leur travail », a déclaré Polis. « Santé publique [officials] dirait de toujours porter un masque car il diminue la grippe et diminue [other airborne illnesses]. Mais ce n’est pas quelque chose dont vous avez besoin ; vous ne dites pas aux gens quoi porter. Vous ne dites pas aux gens de porter une veste quand ils sortent en hiver et de les forcer à le faire. S’ils ont des gelures, c’est de leur propre faute.

Polis, qui brigue un deuxième mandat l’année prochaine, a résisté aux mesures de verrouillage à l’échelle de l’État depuis que l’introduction de vaccins efficaces a réduit la gravité du coronavirus au printemps. Le mois dernier, Polis a critiqué le mandat de masque du gouverneur démocrate voisin Michelle Lujan Grisham comme preuve que de tels mandats ne permettent pas de réduire la propagation de la communauté.

« Les scientifiques ne savent tout simplement pas pourquoi notre région a un pic », a déclaré Polis alors que les cas augmentaient avant de recommencer à baisser à la mi-novembre.

Polis a laissé les décisions sur les nouvelles mesures de verrouillage aux juridictions locales.