Si vous travaillez avec des appels vidéo constants, ces écouteurs de Jabra avec annulation vous rendront beaucoup plus productif | La technologie

Si vous avez du mal à vous concentrer, un bon casque antibruit vous aidera grandement. Jabra en propose certains spécialement conçus pour les professionnels des appels.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux travailleurs ont eu des appels vidéo constants, plus que jamais auparavant. Il y en a d’autres pour qui c’était déjà monnaie courante, dans le cas des télévendeurs et d’autres professions. Les deux groupes ont un point commun : ils ont besoin de bons écouteurs, d’un bon micro et de beaucoup de silence.

Comme dans de nombreux cas, il n’est pas possible d’avoir ce dernier, il y a des marques qui se sont mises au travail, comme Jabra. Cette firme, spécialisée et reconnue dans le domaine du son, vend des Casque Bluetooth à réduction de bruit spécialement conçu pour ce type de professionnels.

Sont les Jabra Evolve 75 MS et, bien qu’ils ne soient pas bon marché, ils en valent certainement la peine. Maintenant, ils sont réduits par Amazon à 195 euros avec la livraison gratuite partout en Espagne.

Ces écouteurs sans fil ont une suppression active du bruit. De plus, ils sont certifiés par Microsoft for Teams, ils sont donc idéaux pour le télétravail à domicile.

Au-delà de la suppression active du bruit, l’une des fiertés de Jabra, il possède quelques fonctionnalités supplémentaires qui les rendent très intéressantes. Par exemple, lorsque vous êtes en communication, un voyant s’allume pour indiquer que vous êtes occupé.

Ils peuvent également se connecter à plusieurs appareils en même temps, de sorte que vous pouvez même écouter de la musique pendant un appel vidéo.

Ils sont certifiés par Microsoft pour fonctionner parfaitement avec Teams, son application professionnelle de messagerie et d’appel vidéo, utilisée par des milliers d’entreprises à travers le monde et une alternative claire à d’autres comme Slack ou Skype.

Choisir de bons écouteurs adaptés à vos habitudes de port peut ne pas sembler facile, mais avec ce guide, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir.

Il existe de nombreux autres casques ANC qui valent la peine d’être utilisés, tous ne sont bien sûr pas destinés aux professionnels.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.