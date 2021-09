Si vous travaillez ou étudiez au même endroit, cet ordinateur de bureau Acer Aspire avec carte graphique dédiée ne coûte que 411 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pour les applications bureautiques ou éducatives, cet ordinateur de bureau Acer avec carte graphique séparée est tout ce dont vous avez besoin, et il est en vente.

Lorsque vous utilisez toujours votre ordinateur à la maison ou au bureau, il vaut la peine de jeter un coup d’œil à ordinateurs de bureau, car à performances égales, ils sont moins chers qu’un ordinateur portable. Et enfin, vous finissez toujours par avoir besoin d’un moniteur et d’un clavier conventionnels pour donner le meilleur de vous-même.

Les Ordinateur de bureau Acer Aspire XC895 avec processeur i3 et 8 Go de RAM Il est en vente à la FNAC. Il ne coûte que 411,72 euros, avec la livraison gratuite en 1 ou 2 jours.

C’est un PC que l’on peut poser au sol, de façon à ce qu’il soit à l’écart, ou sur une table, et offre assez de puissance pour toutes les tâches liées au bureau ou aux études. Bien sûr, vous pouvez également regarder des plateformes comme Netflix ou Prime Video, ou jouer à des jeux simples si vous le souhaitez.

Ordinateur de bureau Acer Aspire XC895

Cet ordinateur a un processeur Intel Core i3 10100 de 10e génération 4 cœurs jusqu’à 3,6 GHz, avec 8 Go de RAM et un SSD rapide de 256 Go, pour charger rapidement les applications et les données.

Ce qui n’est pas habituel avec ces configurations à ces prix, c’est qu’il a une carte graphique dédiée, indépendant du processeur. Il s’agit d’un GT 730 avec 2 Go de mémoire graphique. Assez pour le télétravail ou les études.

Cela libère le processeur des tâches graphiques, améliorant ainsi les performances.

Cela a aussi un connecteur WiFi et un connecteur Ethernet pour se connecter à Internet via le câble, et Bluetooth 4.2.

Côté connectique, il est très complet : 2 x HDMI, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1, USB Type-CTM (USB 3.2 Gen 1), et combo prise casque/microphone.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que n’inclut pas Windows 10. Mais vous pouvez facilement l’installer si vous suivez ce tutoriel pour installer Windows 10 à partir de zéro.

