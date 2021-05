Si vous travaillez sur un ordinateur portable, ces accessoires sont totalement indispensables pour votre quotidien | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si dans votre quotidien vous n’utilisez qu’un ordinateur portable pour travailler, ces accessoires vous faciliteront la vie pour protéger votre ergonomie et vous faciliter la vie.

Avec l’avènement du télétravail, de nombreuses personnes qui travaillaient au bureau avec un ordinateur de bureau ont opté pour un ordinateur portable plus longtemps car il est plus facile de l’utiliser à la maison et au bureau ou dans toute autre situation.

Bien que travailler de longues heures avec un ordinateur portable ne soit pas le meilleur pour l’ergonomie car il a tendance à faire des postures qui peuvent causer des blessures, avec ces accessoires, votre vie sera plus facile lorsque vous utilisez un ordinateur portable comme ordinateur principal.

Que vous soyez une personne qui fait du jogging entre le bureau et la maison, ou si vous ne pouvez travailler ou étudier qu’avec un ordinateur portable sans l’option d’utiliser un écran et un clavier externes, ces accessoires sont pour vous.

Support pliable pour ordinateur portable

Prise en charge des ordinateurs portables APzek pour 19,89 euros

L’un des gros problèmes avec les ordinateurs portables est que l’angle de l’écran peut amener chacun de votre cou et de votre tête à s’adapter à cet angle où cela causera éventuellement des maux de dos. Donc, où que vous alliez, si vous allez travailler pendant des heures, vous avez besoin d’un support pour ordinateur portable qui peut changer de hauteur pour essayer de mettre l’écran au niveau des yeux.

est Prise en charge d’APzek C’est un produit assez connu qui change de marque sur Amazon. L’important est qu’il ait trois hauteurs et soit entièrement pliable. Parfait pour le mettre dans votre sac à dos ou votre sac et lorsque vous arrivez à un endroit où vous avez une table, dépliez-le.

Cela coûte moins de 20 euros sur Amazon et peut être l’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour améliorer votre posture avec l’ordinateur portable.

Souris Bluetooth compacte

Une souris sans fil est un élément essentiel de votre armement pour utiliser un ordinateur portable. Oui, les pavés tactiles fonctionnent parfaitement et il y a des gens qui utilisent un ordinateur avec cette surface plane mieux qu’avec une souris, mais pour la plupart, les souris sont encore plus précises.

Cette souris Logitech M350 Pebble Il est parfait si vous utilisez un ordinateur portable car en plus d’avoir un design plat et léger, il est compatible à la fois avec un adaptateur USB et Bluetooth.

Vous décidez quoi utiliser, si Bluetooth ou USB, bien que la seconde option soit généralement une meilleure option si vous avez des problèmes d’interférences. Le Logitech M350 Pebble possède deux boutons et une molette de défilement conçues pour prendre peu de place.

Le meilleur de tous est son prix car il coûte à peine un peu plus de 19 euros sur Amazon.

Hub de ports supplémentaires

Hub de ports Vava USB-C pour 35,99 euros

Les ports des ordinateurs portables disparaissent car ces ordinateurs deviennent de plus en plus minces. De plus, avec l’arrivée de l’USB-C en tant que standard, il est devenu de plus en plus populaire, et nécessaire, d’avoir un hub avec des ports supplémentaires.

Ce hub USB-C à 9 connexions de Vava est disponible sur Amazon au prix de 35 $ et est parfait pour tous ceux qui possèdent un ordinateur portable USB-C.

Il possède toutes les connexions dont vous pourriez avoir besoin. Il dispose de 2 ports USB 3.0, d’un port USB 2.0, d’une sortie vidéo HDMI 30FPS, d’un lecteur de carte SD et microSD séparé, d’une prise casque 3,5 mm et d’un port Ethernet Gigabit.

Il est compatible avec les ports Thunderbolt 3 pour prendre en charge toute la bande passante nécessaire lors de la connexion de tout ce que vous pouvez à ce hub.

Chargeur universel compact 45 W

Chargeur USB-C UGREEN 45W pour 26,99 euros

Si vous ne voulez pas emporter cet énorme et lourd chargeur d’ordinateur portable avec vous et avoir un port de chargement USB-C, vous devez le rendre plus compact avec un chargeur comme ce UGREEN 45W qui coûte moins de 26 euros.

Il est compatible avec la plupart des ordinateurs portables qui utilisent des chargeurs USB-C, tels que le MacBook Pro et le MacBook Air, ainsi qu’avec une grande collection d’ordinateurs Windows. Son avantage est qu’il a une taille plus compacte et est plus léger.

Ce chargeur Ugreen USB-C 45W est également compatible avec n’importe quel smartphone ou tablette avec cette connexion, vous n’avez donc besoin que d’un seul produit et d’un câble pour charger tous vos appareils.

Housse de protection pour ordinateur portable

Housse ordinateur portable JETech 13-14 pouces pour 14,99 euros

Si l’ordinateur portable appartient à votre entreprise, vous devez bien le traiter car c’est votre outil de travail, mais si l’ordinateur portable est votre propriété, vous devez bien le traiter car vous l’avez également payé. C’est pourquoi, même aujourd’hui, il est très important de protéger autant que possible les ordinateurs portables.

Si vous devez vous déplacer d’un endroit à un autre avec votre ordinateur portable, rien de tel qu’une housse. Cette coque JETech ne coûte que 14,99 euros et est disponible en 5 couleurs différentes. Il est rembourré et dispose d’une poche supplémentaire pour tout ranger.

Il est compatible avec les ordinateurs portables jusqu’à 13 ou 14 pouces et coûte 14,99 euros chez Amazon.

