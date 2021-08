Si vous travaillez toujours assis, vous aurez peut-être besoin de cette base pour élever l’ordinateur portable qu’Amazon vend 66 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez introduire un peu de dynamisme en télétravaillant et ne pas passer trop d’heures assis, ce pied de bureau vous permet d’élever votre espace de travail en quelques secondes seulement.

Si vous devez travailler debout ou s’il y a des moments où vous ne pouvez pas arrêter ce que vous faites, mais que vous devez vous dégourdir les jambes, ce produit peut être la solution idéale à placer sur votre table de bureau.

Son prix est de 74 euros une fois que vous appliquez le bon de réduction de 10 % qui est disponible. Il a suffisamment d’espace pour pouvoir mettre tout ce dont vous avez besoin sur le dessus.

C’est une base avec un hauteur réglable de 6 à 40 cm, qui permet d’alterner entre travailler assis quand on veut ou debout quand on a besoin de se dégourdir les jambes. Grâce à cela, il aide à minimiser les douleurs au cou, au dos et aux articulations en restant assis pendant de nombreuses heures devant l’ordinateur.

Achetez un bureau debout sur Amazon

Les mesures de ce poste de travail sont 65,3 cm de long et 40,4 cm de large, vous offre un espace de travail spacieux. Les pieds en caoutchouc antidérapants Ils contribueront à une plus grande stabilité tout en évitant les glissades et les rayures sur le bureau.

Le cadre est en fer et a un capacité de contenir jusqu’à 10 kilos et il a un support à gaz rigide, ce qui lui permet d’être élevé et abaissé avec facilité.

Évaluations

Le 94% des personnes qui ont acheté sur Amazon cette base pour élever ce que nous voulons, lui a donné avec 4 ou 5 étoiles, c’est donc un produit de qualité dont ses utilisateurs sont satisfaits.

“Ce bureau debout assis est exactement ce dont j’avais besoin. A noter qu’il est lourd à soulever au début, mais c’est bien qu’une fois relevé, il se tienne debout avec mon ordinateur tout-en-un de 8kg. Près de la table une fois plié, Je sais taper confortablement, fine, légère, portable, je peux l’emporter avec moi où je veux” confie Hélène Boisvert chez Amazon.

“J’ai acheté ceci en tant qu’enseignant enseignant à domicile alors que les écoles étaient fermées à cause du coronavirus. Après une semaine, je savais que j’avais besoin d’un moyen d’incorporer plus de mouvement dans ma journée. Cela ne nécessite aucun assemblage et cela fonctionne parfaitement. Je peux mettre mon ordinateur portable et un cahier ou un livre dedans. Il est facile de monter et de descendre “, c’est l’avis d’APass.

Si tout ce que vous avez lu vous a convaincu, savoir que les frais de port sont gratuits si vous avez un compte Amazon Prime, fera aller plus loin cette conviction.

L’expédition se fait en quelques uns, vous n’aurez donc pas cette base dans la table que vous souhaitez chez vous ou à votre bureau.

