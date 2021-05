Si vous utilisez ce fournisseur de soins de santé, vos dossiers médicaux peuvent avoir été volés lors d’une violation de données – .

L’une des nouvelles qui a été particulièrement frustrante à regarder ces dernières semaines est la série d’attaques de ransomwares et de violations de données provoquées par des pirates totalement méprisables qui ont décidé que les opérations liées aux soins de santé représentaient des cibles juteuses pour leurs méfaits numériques.

Ces derniers jours, des gangs de ransomwares ont attaqué le système de santé irlandais, mis hors ligne des hôpitaux néo-zélandais et attaqué des institutions comme Scripps Medical à San Diego avec une attaque de ransomware. Non pas que les hacks doivent nécessairement être jugés sur une sorte d’échelle mobile du mal au moins mal, mais ceux mentionnés ci-dessus sont vraiment horribles car ils mettent potentiellement des vies en jeu. Idem avec une nouvelle violation de données, signalée ce mois-ci par Rehoboth McKinley Christian Health Care Services, un organisme de soins de santé à but non lucratif avec des sites en Arizona et au Nouveau-Mexique qui a révélé une violation de données affectant environ 200000 personnes, y compris des patients et des employés.

Dans un avis publié la semaine dernière, le RMCHCS a déclaré qu’il «avait appris le 16 février 2021 que certaines informations sur les patients pouvaient avoir été supprimées de son réseau informatique en raison d’une éventuelle activité non autorisée sur laquelle il enquêtait. Le RMCHCS a rapidement engagé une société médico-légale tierce pour enquêter plus avant sur l’incident et aider aux efforts de correction.

«L’enquête du RMCHCS a révélé qu’une partie non autorisée a pu accéder à certains systèmes contenant des informations sur les patients et supprimer certaines données entre le 21 janvier et le 5 février 2021. À la suite de son examen, le 30 avril 2021, le RMCHCS a pu identifier les personnes dont les informations peuvent avoir été impliquées et les notifier de l’incident et leur fournir des informations sur les mesures qu’elles peuvent prendre pour se protéger. »

Malheureusement, les données potentiellement exposées dans le cadre de cette violation de données comprennent les noms des personnes, les dates de naissance, les adresses et les numéros de téléphone, ainsi que les numéros de sécurité sociale et les informations sur le permis de conduire. Les données sur les soins de santé des individus étaient également potentiellement exposées, y compris les détails de l’assurance maladie, les données des dossiers médicaux ainsi que les informations sur les prescriptions et les traitements. L’entreprise de soins de santé affirme avoir informé les personnes touchées, et elle souligne également que ces mêmes informations n’ont peut-être pas toutes été volées à toutes les personnes touchées.

Cette attaque intervient alors que les attaques de ransomwares, en particulier, ont également augmenté contre les établissements de soins de santé, l’idée étant peut-être que ces victimes peuvent se permettre peu ou pas de temps d’arrêt et que, parce que des vies sont en jeu, elles pourraient être plus disposées à payer. rapidement. Scripps Health, noté ci-dessus, en est un exemple récent – c’est la quatrième semaine de traitement d’une attaque de ransomware en ce moment, selon The San Diego Union-Tribute. Selon le journal, cette attaque a «grogné les ressources numériques de l’organisation de la planification aux soins aux patients, forçant de nombreuses personnes à reporter les rendez-vous tandis que les professionnels de la santé de première ligne sont obligés de documenter leurs soins dans des dossiers papier.»

