Si vous utilisez ces banques, vos données personnelles peuvent avoir été volées dans le cadre d’une faille de sécurité – .

Les pirates informatiques ont été en vigueur cette année, en particulier en ce qui concerne les incidents de sécurité tels que les violations de données et, de plus en plus, l’opportunité de tirer parti de la sécurité laxiste et d’autres vulnérabilités dans les banques et les institutions financières.

Une grande banque régionale basée ici à Memphis, par exemple, a rapporté ces derniers jours que certains de ses clients ont dû faire face à un accès non autorisé à leurs comptes ainsi qu’à des vols de fonds. «Sur la base de son enquête en cours», a reconnu First Horizon dans un dépôt de titres, «la société a déterminé qu’une partie non autorisée avait obtenu des identifiants de connexion d’une source inconnue et tenté d’accéder aux comptes clients.» En utilisant ces informations d’identification volées et en exploitant une vulnérabilité d’un logiciel de sécurité tiers, les attaquants ont pu accéder aux comptes bancaires de clients en ligne «moins de 200». Ils ont également accédé aux informations personnelles associées à ces comptes et, selon la banque, ont obtenu frauduleusement des fonds de ces comptes qui, selon First Horizon, totalisaient moins de 1 million de dollars.

First Horizon, qui exploite un réseau d’environ 250 établissements bancaires dans le sud-est, a poursuivi dans son annonce en soulignant que la société de services financiers a corrigé la vulnérabilité logicielle, réinitialisé les mots de passe des clients concernés, remboursé les clients concernés et travaille avec les personnes concernées. pour fermer des comptes et en ouvrir de nouveaux.

Séparés de First Horizon, des pirates ont également attaqué une autre institution financière ces derniers jours – AmeriFirst Financial Inc., d’Arizona, qui a révélé que certaines informations de prêt personnel de clients avaient été compromises lors d’un incident de sécurité.

La société a déclaré avoir découvert cette faille vers la mi-avril et qu’elle concernait le stockage de données de la banque ayant été infiltré par des attaquants entre le 2 et le 10 décembre de l’année dernière. «Bien que nous n’ayons aucune raison de croire que vos informations personnelles ont été utilisées à mauvais escient, nous vous en informons afin que vous disposiez des informations et des outils nécessaires pour vous aider à détecter et à prévenir toute utilisation abusive de vos informations personnelles», lit-on dans un avis sur l’incident de la société PDG Eric Bowlby.

National Law Review rapporte qu’une enquête médico-légale est en cours sur ce qui s’est passé dans cette institution financière de 79 millions de dollars, qui possède des succursales en Californie, en Arizona et en Utah. En outre, AmeriFirst a déclaré que les informations client volées dans le cadre de cet incident de sécurité comprenaient des données telles que le prénom et le nom, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale et les numéros d’identification fiscale, les numéros de passeport et les informations sur le permis de conduire. L’avis de Bowlby ajoute que:

«Pour aider à soulager les inquiétudes et restaurer la confiance suite à cet incident, nous avons retenu les services de Kroll pour vous fournir une surveillance d’identité sans frais pendant un (1) an. Kroll est un leader mondial de l’atténuation et de la réponse aux risques, et son équipe possède une vaste expérience dans l’aide aux personnes qui ont subi une exposition involontaire à des données confidentielles. Vos services de surveillance d’identité comprennent la surveillance du crédit, la consultation en cas de fraude et la restauration du vol d’identité. »

