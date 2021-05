Si vous utilisez ces lentilles de contact, jetez-les et récupérez votre argent – .

Plus tôt ce mois-ci, Walmart a lancé un rappel pour de nombreuses lentilles de contact de marque Jonhson & Johnson Acuvue Vita en raison d’un problème d’emballage dans lequel la boîte elle-même n’est pas entièrement scellée et, par conséquent, peut rendre les lentilles non stériles. Ceci, à son tour, pourrait potentiellement conduire à une infection.

Le rappel lui-même ne concerne qu’un seul numéro de lot: B00WWWL. Cette pièce d’identité particulière se trouve à la fois sur la boîte et sur l’emballage individuel des lentilles de contact.

Si vos lentilles de contact font partie du lot concerné, Walmart avertit les utilisateurs de cesser de les utiliser immédiatement. Les utilisateurs concernés peuvent également appeler la ligne du service client de Walmart et ils organiseront le retour et le remplacement des marchandises.

Le communiqué de presse complet de Johnson & Johnson sur le rappel peut être consulté ci-dessous:

Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (JJVC, qui fait partie du groupe d’entreprises Johnson & Johnson Vision) rappelle volontairement un lot de lentilles de diagnostic de marque ACUVUE® Vita®. Cette action affecte uniquement ce numéro de lot B00WWWL. Aucun autre lot JJVC n’est affecté par cette action. Le numéro de lot des lentilles de contact de marque ACUVUE® Vita® est affiché dans la zone de code-barres au dos de chaque carton d’unité individuelle ainsi que sur l’emballage individuel des lentilles de contact. Cette action sur le terrain est lancée pour rappeler volontairement un lot de lentilles de diagnostic de marque ACUVUE® Vita® en raison du risque que le sceau d’emballage d’un nombre limité d’emballages de lentilles de contact soit incomplet. L’intégrité de l’emballage primaire (plaquettes alvéolées) peut être compromise pour ce lot diagnostique de produit. Ce compromis peut potentiellement provoquer une fuite de la solution d’emballage d’objectif. Il existe également un risque que la lentille de contact et la solution d’emballage deviennent non stériles. Les lentilles d’un emballage non stérile peuvent présenter un risque d’infection si la lentille est insérée dans l’œil. Les chances que cela se produise sont faibles. Surtout, aucune plainte ou événement indésirable n’a été signalé en raison de ce problème. Johnson & Johnson Vision Care Inc. (JJVC) a pris des mesures correctives pour éviter que ce problème ne se reproduise. Les lentilles de contact de marque ACUVUE® non visées par ce rappel sont sûres lorsqu’elles sont utilisées selon les instructions et peuvent continuer à être utilisées en toute confiance. Puisque vous avez reçu un produit potentiellement concerné, veuillez immédiatement prendre les mesures suivantes: 1. Passez en revue votre inventaire et déterminez si vous avez des lentilles de diagnostic de marque ACUVUE® Vita® provenant du

lot: B00WWWL 2. CESSEZ d’utiliser et supprimez de votre inventaire tous les produits concernés. Remarque: vous pouvez continuer à utiliser tous les autres lots non

concernés par ce rappel volontaire. 3. Veuillez transmettre cet avis à toute personne de votre organisation qui doit être consciente du problème et veiller à ce que

ils maintiennent la conscience au besoin. 4. Veuillez contacter vos patients susceptibles d’avoir reçu l’un des produits concernés et leur demander d’arrêter l’utilisation.

et vous le renvoyer pour remplacement. 5. Le service à la clientèle, au 1-800-843-2020, organisera pour vous le retour et le remplacement de tout produit concerné. 6. Remplissez le formulaire de réponse client ci-joint et renvoyez-le par télécopieur au 904-443-3442 ou par courriel à vpiweb@visus.jnj.com, MÊME SI VOUS N’AVEZ AUCUN INVENTAIRE RESTANT et êtes concerné par ce rappel. JJVC a besoin de ces informations à des fins de rapprochement avec les agences de régulation. Le formulaire de réponse client dûment rempli doit être télécopié ou envoyé par courrier électronique dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de cette lettre.

Si vous êtes touché par le rappel, vous pouvez contacter le service à la clientèle de Johnson & Johnson Vision Care au 1-800-843-2020 ou le magasin où vous avez acheté le produit. La société note que si vous avez une irritation des yeux, une douleur ou une rougeur, ou un changement de vision après avoir retiré la lentille, vous devez contacter immédiatement un médecin.