Si vous utilisez ces suppléments de protéines populaires, vous devez consulter un rappel de la FDA.

La FDA a annoncé cette semaine un rappel impliquant des compléments alimentaires de Nutracap Holdings, une société basée en Géorgie. Le rappel concerne six produits distincts et est le résultat d’articles qui n’énumérent pas correctement les ingrédients blé, lait, soja et noix de coco sur l’étiquette. Cela peut s’avérer problématique pour les personnes souffrant d’allergies graves aux ingrédients ci-dessus.

Comment identifier les produits rappelés

Les suppléments de protéines en cause étaient disponibles à l’achat à partir du 4 juin 2020 et ont été expédiés aux distributeurs jusqu’au 1er octobre 2021.

Les produits spécifiques comprennent :

Isolat de protéine de lactosérum 100 % de marque Boba Origin dans la saveur de thé au lait de sucre brun Marque Etedream Etegrow ISO dans la saveur Snicker Doodle Marque RAW Protéine végétalienne dans la saveur de beurre de cacahuète Marque Steel Veg-Pro dans les biscuits et la crème Marque Vital Force PureISO dans le chocolat au lait Cacao Marque Vital Force Pure ISO au beurre de cacahuète crémeux à la vanille

Les produits ont surtout des dates de péremption entre mai 2022 et septembre 2023. Les dates spécifiques, ainsi que les numéros de lot pertinents, peuvent être trouvés ici sur le site Web de la FDA.

La FDA ajoute que tout magasin proposant ces produits doit les éliminer immédiatement. De plus, les magasins où les produits étaient disponibles doivent contacter les clients connus qui les ont achetés.

Comme c’est généralement le cas avec ces types de rappels, les consommateurs avec les suppléments de protéines en question peuvent les retourner pour un remboursement complet.

Par conséquent, les consommateurs qui ont des questions sur le rappel peuvent composer le 1 866 943-5154. La hotline est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00, heure de l’Est.

Symptômes associés aux allergies au soja et au lait

Selon la Mayo Clinic, les symptômes d’allergie au soja peuvent se manifester de diverses manières. Certains des symptômes les plus courants sont les suivants :

Fourmillements dans la bouche Ruches; démangeaison; ou démangeaisons, peau squameuse Gonflement des lèvres, du visage, de la langue et de la gorge, ou d’autres parties du corps Respiration sifflante, nez qui coule ou difficultés respiratoires Douleurs abdominales, diarrhée, nausées ou vomissements Rougeur de la peau

Certains des symptômes les plus courants et immédiats qui surviennent avec une allergie au lait comprennent l’urticaire, une respiration sifflante, des démangeaisons, un gonflement, une toux et des vomissements.

Dans certains cas graves, les personnes allergiques au lait peuvent présenter une anaphylaxie lorsqu’elles sont exposées au lait. Il s’agit d’une maladie grave qui nécessite des soins médicaux immédiats et un voyage dans un hôpital voisin. Les symptômes associés à l’anaphylaxie comprennent des difficultés respiratoires dues à un rétrécissement des voies respiratoires, des démangeaisons et un choc.