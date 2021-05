Si vous utilisez cette application d’achat populaire, vos données personnelles pourraient avoir été exposées – .

Le commerce sur Internet a explosé au cours de la dernière année en raison de la pandémie de coronavirus, qui a confiné des millions de personnes dans le monde chez elles pendant des mois en plus de fermer toutes sortes de magasins et d’entreprises commerciales. Cela a obligé les consommateurs à se fier plus que jamais à la livraison à domicile de marchandises qu’ils ne pouvaient pas récupérer en personne – une aubaine, bien sûr, pour les géants de l’Internet comme Amazon.

Un géant de l’Internet comme Amazon, bien sûr, est capable de gérer un afflux de nouveaux clients et tous les impératifs commerciaux et de sécurité qui vont de pair avec cet afflux. Les petites entreprises, apparemment, pas tellement. Exemple concret: la société suédoise de technologie financière Klarna a reconnu une violation de données ces derniers jours, une violation qui a inspiré les utilisateurs du service d’achat de la société à payer plus tard pour se rendre sur les réseaux sociaux et se plaindre d’avoir en quelque sorte obtenu l’accès aux données personnelles d’étrangers.

Par exemple, un utilisateur de Twitter s’est inquiété à la fin de la semaine dernière que, parce qu’elle était capable de se connecter à son compte Klarna mais avait vu les informations de quelqu’un d’autre, cela pourrait signifier que quelqu’un d’autre pourrait se connecter et voir ses propres données personnelles:

A chaque fois que j’ai essayé de me connecter à mon compte @Klarna ce matin, je suis sur le compte de quelqu’un d’autre ? Cela signifie-t-il également que quelqu’un d’autre pourrait actuellement être mon compte ? Que diable se passe-t-il?!! @AskKlarna pic.twitter.com/hqimF2zx7S – esra efe laborde (@esraefe) 27 mai 2021

Dans un article de blog d’entreprise rédigé par le co-fondateur et PDG de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, il a noté que le problème de sécurité est désormais résolu et n’affecte pas plus de 9 500 utilisateurs d’applications de l’entreprise.

“Le bogue a conduit à l’exposition de données utilisateur aléatoires au mauvais utilisateur lors de l’accès à nos interfaces utilisateur”, explique-t-il. «Il est important de noter que l’accès aux données a été entièrement aléatoire et n’a montré aucune donnée contenant des coordonnées de carte ou de banque (des données obscurcies étaient visibles). Même si le RGPD classerait les informations visibles comme « non sensibles », pour Klarna, toutes les données sont importantes. Nous prenons cet incident très au sérieux et nous travaillerons sans relâche pour regagner la confiance des consommateurs concernés. »

Il a été découvert qu’une mise à jour avait introduit l’erreur dans les systèmes de l’entreprise, Klarna soulignant que l’erreur humaine était à l’origine de ce bogue par opposition à une violation externe quelconque.

Bien sûr, cela compte comme une violation de données potentielle, car comme le montre le fil Twitter ci-dessus, certains utilisateurs de Klarna ont apparemment pu voir des informations associées à d’autres utilisateurs – des informations qui pourraient potentiellement être exploitées à des fins malveillantes. “Oh mon Dieu… Je peux voir toutes les informations qu’ils ont fournies, y compris les coordonnées bancaires, les adresses, les numéros de téléphone, les achats, etc.”, explique l’utilisateur de Klarna dans ce fil Twitter, faisant référence à d’autres données client qui ont apparemment pu être vues. “Ça n’a pas l’air bien.”

