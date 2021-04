Si vous utilisez cette compagnie d’assurance automobile, vos données personnelles viennent peut-être d’être volées – .

Le deuxième plus grand assureur automobile des États-Unis, celui avec le joli petit gecko des publicités télévisées que vous connaissez tous, a été touché par une violation de données.

Geico a révélé qu’un incident de sécurité s’est produit entre le 21 janvier et le 1er mars de cette année, par un avis déposé auprès du bureau du procureur général de Californie. Malheureusement, cette brèche qui a duré un peu plus d’un mois semble avoir exposé les numéros de permis de conduire d’un nombre indéterminé de clients Geico. L’avis officiel se lit en partie: «Les fraudeurs ont utilisé des informations vous concernant – qu’ils ont acquises ailleurs – pour obtenir un accès non autorisé à votre numéro de permis de conduire via le système de vente en ligne de notre site Web. Nous avons des raisons de penser que ces informations pourraient être utilisées pour demander frauduleusement des prestations de chômage en votre nom. “

Top Deal du jour Nous n’avons jamais rien vu de tel que cette offre Amazon qui rase 100 $ sur un drone caméra 4K le plus vendu! Prix ​​courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Bien que nous ayons noté que le nombre de clients concernés n’a pas été spécifié, nous connaissons au moins le nombre minimal qui a été affecté. Selon la loi californienne, «toute personne ou entreprise qui est tenue d’émettre une notification de violation de sécurité à plus de 500 résidents californiens à la suite d’une seule violation» doit également déposer une notification auprès du bureau du procureur général de l’État. Cela a été fait dans ce cas, ce qui implique que plus de 500 clients ont été touchés.

J’ai hâte de voir comment le GEICO Gecko tourne ceci: “Je peux perdre des millions de licences en seulement 15 minutes!” https://t.co/staalAhT4s – Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) 19 avril 2021

Le soupçon de Geico est que les numéros de permis de conduire pourraient être utilisés à des fins spécifiques. L’entreprise a déclaré à ses clients qu’elle avait «des raisons de croire que ces informations pourraient être utilisées pour demander frauduleusement des prestations de chômage en votre nom». Bien qu’il ne soit pas clair jusqu’où ils iraient, car un certain nombre d’États américains exigent qu’une pièce d’identité gouvernementale soit présentée, et pas simplement un numéro, quand quelqu’un demande des allocations de chômage. «Dès que GEICO a pris connaissance du problème, nous avons sécurisé le site Web concerné et avons travaillé pour identifier la cause première de l’incident», a ajouté Geico lors de la communication avec les clients à propos de cet incident.

«Bien que nous maintenions régulièrement des normes de sécurité et de confidentialité élevées, nous avons également mis en œuvre – et continuons de mettre en œuvre – des améliorations de sécurité supplémentaires pour aider à prévenir de futures fraudes et activités illégales sur notre site Web.»

Tout cela rappelle d’autres incidents de violation de données que nous avons couverts, y compris celui que nous avons signalé en février, impliquant des informations selon lesquelles des résidents de l’État de Californie auraient pu se faire voler leurs données personnelles via une cyberattaque contre un fournisseur associé au California Department of Motor Vehicles. . Selon un avertissement du DMV de l’État, plus d’un an de données client comprenant des numéros de plaque d’immatriculation et des adresses individuelles peuvent avoir été compromises par la violation de données. La violation visait Automatic Funds Transfer Services, une société de services financiers et de gestion de données qui sous-traite des services avec le DMV de Californie, que le DMV a utilisé pour vérifier le changement d’adresse des propriétaires de voitures.

Top Deal du jour Ce gadget à 30 $ est devenu viral sur TikTok – maintenant, Amazon ne peut pas le garder en stock! Prix ​​courant: 35,99 $ Prix: 29,74 $ (29,74 $ / Count) Vous économisez: 6,25 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.