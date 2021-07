Si vous utilisez TikTok, vous disposez de trois mois de Spotify Premium gratuits | La technologie

La nouveauté de TikTok est d’offrir trois mois gratuits de service premium sur Spotify. Nous vous expliquons comment obtenir cette promotion étape par étape.

TikTok est venu comme une bouffée d’air frais sur les réseaux sociaux du moment. Le format vidéo court hérité de Vine, mais avec l’inclusion de mille et un effets, a fait que des millions d’utilisateurs dans le monde ont jeté leur dévolu sur cette nouvelle application.

Le réseau social n’était pas sans controverse, même si la plupart sont arrivés à un moment où l’administration de l’ancien président des États-Unis entamait un conflit technologique avec la Chine. Aujourd’hui, le réseau social est épargné par les accusations et bénéficie pour la plupart d’utilisateurs satisfaits, en plus du soutien de services tels que Spotify.

En fait, En ce moment, le réseau social a fait une collaboration avec le service de musique en streaming pour offrir trois mois du plan premium entièrement gratuits. Pour pouvoir accéder à cette offre, les seules conditions sont d’être un utilisateur de TikTok, de ne pas avoir utilisé Spotify Premium dans le passé et de ne pas avoir de plan de paiement dans Spotify.

Si nous sommes sûrs de remplir ces deux conditions, il suffit d’ouvrir l’application TikTok sur notre appareil. Une fois à l’intérieur de l’application, vous devez vous rendre sur notre profil, dans le coin supérieur gauche, une icône similaire à celle d’une platine apparaît. Cette icône est l’indication que nous sommes éligibles pour la promotion.

Appuyez sur cette icône pour ouvrir une nouvelle section dans laquelle la promotion est discutée. Cette section nous explique les raisons pour lesquelles Spotify est l’un des meilleurs services de musique en streaming. Vous devez parcourir tous ces éléments jusqu’à la fin, car c’est là que se trouve le message qui dit “Obtenez 3 mois gratuits”..

Une fois que nous cliquons sur ce message, la page Spotify s’ouvrira pour réclamer ces trois mois. Sur cette page, on nous dit que l’offre n’est valable que pour Spotify Premium Individual, elle ne fonctionne pas pour les comptes familiaux ou de couple. Il ne reste plus qu’à écrire toutes les données pour commencer à profiter des avantages de Spotify.

De plus, TikTok propose un code à partager avec les utilisateurs qui n’utilisent pas l’application et un bouton qui sert le même but. En l’utilisant, vous pouvez envoyer un lien à nos amis ou connaissances pour s’inscrire dans l’application et profiter de l’offre Spotify.

La promotion est intéressante pour l’été car de nombreux utilisateurs passent plus de temps loin de chez eux, il peut donc être utile de pouvoir télécharger les listes de lecture et de ne pas avoir à consommer de données. De plus, avoir un plan de paiement évite les publicités.

Si vous n’avez pas de compte TikTok et que vous allez en créer un explicitement pour profiter de la promotion, nous vous recommandons de suivre le compte ComputerHoy pour être toujours au courant de toutes nos analyses au format vidéo.