Si vous utilisez un iPhone et un Mac, vous devez essayer cette fonctionnalité incroyable

L’un des avantages de l’utilisation d’un iPhone et d’un Mac est que vous pouvez profiter de certains avantages de l’écosystème Apple. En d’autres termes, les produits Apple sont conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente et offrir une expérience utilisateur difficile à égaler lors de l’utilisation d’appareils de différents fabricants. Un excellent exemple est la possibilité d’envoyer des SMS aux utilisateurs d’iPhone via l’application Messages sur votre ordinateur. Un autre exemple, bien que moins connu, est Universal Clipboard.

En passant, ce n’est un secret pour personne qu’Apple a concentré une grande partie de son attention sur l’iPhone ces dernières années. Plus récemment, cependant, Apple a finalement commencé à montrer un peu d’amour bien mérité au Mac. Le résultat final est que la gamme Mac d’Apple est aujourd’hui plus excitante qu’elle ne l’a été depuis des années. Cela est en partie dû à la gamme de processeurs M1 ultra-rapides de la société et, bien sûr, aux facteurs de forme repensés sur l’iMac et le MacBook Pro. Et à l’avenir, nous pouvons également nous attendre à voir un MacBook Air entièrement repensé en 2022.

Qu’est-ce que le presse-papiers universel

Le Presse-papiers universel est une fonctionnalité qui fait passer le copier-coller au niveau supérieur. Il existe depuis quelques années, mais il n’est toujours pas aussi connu qu’il devrait l’être compte tenu de son immense utilité. Quant à ce qu’il fait spécifiquement, Universal Clipboard permet aux utilisateurs de copier du texte, des vidéos ou des images d’un appareil Apple à un autre. Supposons, par exemple, que vous souhaitiez copier rapidement un lien de votre iPhone vers votre iPad pour une visualisation plus facile, Universal Clipboard rend tout cela possible. En bref, imaginez une fonctionnalité de style AirDrop avec moins de cerceaux à franchir.

Comment mettre les choses en place

Vous devez d’abord vous assurer que chaque appareil est connecté à iCloud avec le même identifiant Apple. Ensuite, assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés pour chaque appareil.

Une fois cela fait, vous devrez activer la fonction de transfert. Pour ce faire, accédez à Préférences Système > Général sur votre Mac.

Ensuite, allez en bas où vous verrez une bascule « Autoriser le transfert entre ce Mac et vos appareils iCloud ». Assurez-vous qu’il y a une coche à côté. Sur un iPhone ou un iPad, accédez à Paramètres> Général et faites la même chose.

Comment utiliser le presse-papiers universel

Une fois que vous avez tout mis en place, il est maintenant temps de l’utiliser. La bonne nouvelle est que l’ensemble du processus est transparent et nécessite peu ou pas d’effort. Tout ce que vous avez à faire est de copier un élément sur un appareil sur lequel il est stocké, vous l’avez deviné, le presse-papiers universel. Il y reste peu de temps. Pendant ce temps, si vous essayez de coller sur un autre appareil, vous verrez le fichier copié original apparaître comme par magie.

La fonctionnalité existe depuis un certain temps, mais si vous ne l’avez pas essayée, nous passerons rapidement en revue la configuration requise.

Sur l’iPhone, Universal Clipboard nécessite iOS 10 ou une version ultérieure. En réalité, cela ne devrait être un problème pour presque personne. Contrairement à Android, la plupart des utilisateurs d’iPhone exécutent des versions très récentes d’iOS. Sur Mac, Universal Clipboard requiert macOS Sierra (10.12) ou une version ultérieure.