Si vous venez d’acheter une PS5, désactivez ces 5 paramètres par défaut qui aggravent l’expérience | Jeux

La PS5 est une excellente console, mais elle sort de l’usine avec une série d’options activées qui peu à peu remplissent le stockage, affectent la confidentialité ou sont directement ennuyeuses.

Bien qu’il ait été mis en vente il y a près d’un an, de nombreuses personnes n’ont pas pu acheter une console PlayStation 5, car il n’y a pas de stock. Heureusement, il recommence déjà à frapper les magasins.

Si vous venez d’en acheter une, vous verrez immédiatement qu’il s’agit d’une excellente console, avec des jeux exclusifs spectaculaires au niveau graphique et très amusants, tels que Ratchet & Clank (Analysis), et une compatibilité avec les jeux PS4, dont beaucoup amélioré graphiquement ou en framerate.

Le problème est que certaines des options activées en usine avec la PS5 peuvent gâcher un peu l’expérience. Il est vrai qu’ils sont pratiques ou informatifs, mais ils prennent de la place, diminuent l’intimité ou gênent lorsque vous jouez.

Notre collègue Daniel Cáceres de Business Insider suggère désactivez ces paramètres PS5 qui aggravent l’expérience.

Nous avons nous-mêmes vérifié que c’est vrai, nous vous apprenons donc à les désactiver, si vous ne les aimez pas non plus.

Le micro

D’une manière incompréhensible, le microphone de la télécommande est toujours allumé, même si nous ne jouons pas en ligne.

Cela pose beaucoup de problèmes de confidentialité, ainsi qu’un gaspillage de batterie, donc il vaut mieux le désactiver par défaut.

Pour le désactiver, accédez à Paramètres, Son, Microphone et sélectionnez l’option Muet sous État du microphone une fois connecté.

Lorsque vous voulez l’utiliser, vous n’avez qu’à appuyez sur le bouton du microphone de la télécommande.

Notifications

La console Playstation 5 propose de nombreux types de notifications pendant que vous jouez : connexion d’amis, téléchargement de patchs, trophées que vous gagnez, etc.

Ils sont informatifs, mais vous distraire pendant que vous jouez, et vous sortir de la plongée.

Allez dans Paramètres puis Notifications. Vous pouvez les désactiver complètement dans l’option Autoriser les notifications contextuelles ou simplement ce que vous choisissez dans Gérer les messages contextuels.

Capture d’écran

Comme dans le cas précédent, la PS5 affiche également un message au milieu du jeu chaque fois que vous capturez un écran ou une vidéo.

Le problème est que, si vous capturez plusieurs écrans d’affilée… vous finissez par capturer le message, gâchant ainsi la photo.

Pour supprimer cette notification, accédez à Paramètres, Captures et diffusions, Raccourcis pour le bouton Créer.

Les vidéos des trophées

Par défaut, chaque fois que vous obtenez un trophée pendant que vous jouez, la console enregistre une vidéo d’environ 15 secondes et l’enregistre sur le disque de stockage.

Il est toujours agréable de se rappeler comment vous avez remporté certains trophées, mais étant donné qu’à chaque match, vous pouvez gagner plus de 20 trophées en moyenne, vous finirez par accumuler des centaines de vidéos qui prennent de la place.

En tenant compte le très peu d’espace libre des consoles nouvelle génération et combien il en coûte pour l’étendre, nous ne voulons pas gaspiller même un Mo.

Par défaut, tous les trophées sont enregistrés, mais vous pouvez être intéressé par l’enregistrement seulement les trophées importants, celles de l’argent, de l’or et du platine, qui sont plus rares et plus pertinentes.

Pour désactiver l’enregistrement automatique des trophées Accédez à Paramètres, Captures et diffusions, Trophées et désactivez Enregistrer les vidéos de trophées. Vous pouvez également graver uniquement ceux en or, en argent ou en platine.

Dans ce tutoriel, nous expliquons comment étendre l’espace de la PS5 avec un disque SSD.

Musique et sons des menus

Certes, la musique et les effets audio que Sony utilise dans le menu PS5 sont beaux et relaxants.

Certains jeux ont leur propre musique, mais la plupart n’en ont pas, alors vous finissez par entendre la même mélodie et sonner des milliers de fois.

Si vous en avez marre, allez dans Paramètres, Son, Sortie audio, Général et désactivez Musique depuis l’écran d’accueil et/ou Effets sonores.