Si vous vivez dans cet état, des paiements de relance de 15 600 $ arrivent • .

Plusieurs types de paiements de relance ont été versés aux Américains cette année, en dehors des gros chèques de relance que le Congrès a approuvés en réponse à la pandémie de coronavirus. Certains, tels que les paiements découlant du Golden State Stimulus de Californie, sont spécifiques à chaque État. D’autres sont plus généraux, comme les paiements de crédit d’impôt pour enfants qui sont versés aux Américains ayant des enfants admissibles. Un autre programme spécifique à l’État, quant à lui, est le nouveau Fonds pour les travailleurs exclus de New York.

Il s’agit d’un effort d’urgence assez percutant, qui a été lancé il y a tout juste un mois. Et qui enverra des millions de dollars d’aide de relance aux New-Yorkais ce mois-ci. Selon le bureau du gouverneur de New York, le Fonds pour les travailleurs exclus a été créé « pour apporter un soulagement financier à des milliers de travailleurs à travers l’État ». Plus précisément, à ceux qui ont perdu des revenus pendant la pandémie et n’étaient pas admissibles à d’autres prestations COVID-19 émises par le gouvernement.

Détails du Fonds pour les travailleurs exclus de New York

Deux niveaux de prestations sont offerts aux bénéficiaires admissibles. Le montant qu’ils reçoivent dépend du « niveau de documentation d’admissibilité au travail qu’ils fournissent », selon le bureau du gouverneur.

Le niveau 1 qualifie les destinataires pour obtenir 15 600 $. Au niveau 2, ils recevront 3 200 $.

Jusqu’à présent, l’État a approuvé plus de 10 000 candidats. Plus de 40 000 sont en phase d’approbation finale. Et parmi ceux-ci, 99% se sont qualifiés pour les prestations de niveau 1.

«Le Fonds pour les travailleurs exclus est une bouée de sauvetage essentielle pour des milliers de New-Yorkais qui faisaient partie intégrante du maintien de notre État pendant les pires moments de la pandémie, et c’est pourquoi j’ai insisté pour m’assurer que nous obtenions de l’argent le plus rapidement possible. possible », a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul. « C’est une première étape importante. Les paiements sont effectués plus tôt que prévu pour fournir à ces personnes l’aide financière dont elles ont besoin et qu’elles méritent. »

Détails supplémentaires

Voici comment les New-Yorkais obtiendront cet argent. Les destinataires agréés recevront leur paiement sous la forme d’une carte prépayée. Et l’État l’enverra par la poste à l’adresse qu’ils ont fournie dans leur demande. Les destinataires peuvent ensuite utiliser les cartes pour effectuer des retraits d’espèces ou pour payer les commerçants.

Tout le monde peut postuler en ligne, 24h/24 et 7j/7. L’application et un document FAQ qui l’accompagne sont disponibles en 13 langues différentes sur la page EWF du ministère du Travail de l’État.

« Après 18 mois de pandémie de COVID-19, les communautés touchées reçoivent enfin l’aide d’urgence qui leur est due », a déclaré Bianca Guerrero, de la coalition Fund Excluded Workers, dans un communiqué de presse. « Le fait que 90 000 travailleurs exclus aient présenté une demande au cours des 30 premiers jours démontre le besoin urgent de ce programme.

« La Fund Excluded Workers Coalition, composée de 200 organisations à travers l’État de New York, est fière de l’organisation des travailleurs exclus et de leurs communautés qui ont conduit à ce moment. L’État de New York doit créer un nouveau précédent pour les droits des travailleurs immigrés à travers le pays. Nous continuerons de surveiller de près la mise en œuvre de ce programme pour nous assurer que tous les New-Yorkais éligibles demandent cet allégement. »