Si vous vivez dans cet état, le gouvernement peut rembourser tout le loyer que vous devez – .

Avec plus de 45% de la population américaine désormais entièrement vaccinée, nous sommes sur la bonne voie pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 – mais pour des millions d’Américains, les retombées des 15 derniers mois prendront beaucoup plus de mois, voire d’années. récupérer de. Pour de nombreuses personnes, la préoccupation la plus urgente est de rattraper tout l’arriéré de loyer qu’ils ont accumulé au cours de 2020 alors qu’ils étaient sans travail, mais un État pourrait avoir une solution à ce problème.

Le New York Times rapporte que le gouverneur de Californie Gavin Newsom prévoit de rembourser le loyer impayé de chaque résident à faible revenu de l’État. Non seulement la Californie a un énorme excédent budgétaire, mais l’État n’a toujours pas dépensé tout son argent de relance, et il reste donc beaucoup à faire pour établir un programme de 5,2 milliards de dollars pour couvrir les loyers avec l’argent fédéral. Il est également prévu de mettre de côté 2 milliards de dollars pour les factures d’eau et d’électricité impayées encourues pendant la pandémie.

Comme l’explique le rapport, le programme d’allègement des loyers de 5,2 milliards de dollars serait disponible pour les résidents californiens qui gagnent 80% du revenu médian de leur région ou moins et peuvent montrer que la pandémie leur a causé des difficultés financières. Le NYT note qu’une famille de quatre personnes à San Francisco devrait gagner moins de 146 350 $ par an pour se qualifier pour le programme.

Fait intéressant, le plus gros problème pourrait être de retirer l’argent assez rapidement pour aider ceux qui en ont le plus besoin, comme l’explique le New York Times :

La Californie est aux prises avec un problème que d’autres États pourraient envier : distribuer autant d’argent peut être un processus bureaucratique lent. Un programme plus modeste, déjà en place, visait à couvrir une partie mais pas la totalité des arriérés de loyer, mais il a eu du mal à répondre à la demande. Selon M. Heimerich, seuls 8 % environ des 619 millions de dollars de demandes d’aide au loyer dans ce programme jusqu’à lundi matin ont été payés. Après des plaintes selon lesquelles le formulaire de 32 pages pour l’allégement du loyer prenait trois heures à remplir, l’État a abrégé la demande. Il prend désormais en moyenne 30 minutes, est disponible en six langues et est plus facile à remplir sur un smartphone.

« La Californie dispose de plus de 5 milliards de dollars de fonds fédéraux pour aider à payer le loyer des personnes à faible revenu », a déclaré Jason Elliott, conseiller principal de Newsom. « Notre défi est de distribuer cela le plus rapidement possible tout en nous prémunissant contre la fraude et en nous assurant de prioriser ceux qui ont le plus de difficultés. »

Au-delà du programme d’allégement des loyers, les législateurs de l’État de Californie auraient également travaillé lundi pour prolonger le moratoire sur les expulsions au-delà de sa date d’expiration actuelle du 30 juin. Il pourrait y avoir un vote dès cette semaine, et si le vote est réussi, l’État pourrait couvrir 100% du loyer arrière pour les locataires à faible revenu, qui serait en hausse de 80% grâce aux programmes actuels.

