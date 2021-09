Si vous vivez dans cet état, un quatrième contrôle de relance arrive en ce moment • .

Dans l’État le plus peuplé du pays, deux histoires majeures qui sont quelque peu liées se déroulent en même temps en ce moment. Il y a une nouvelle mise à jour du chèque de relance en Californie, maintenant que ces paiements ont commencé à être versés à des milliers de résidents de Golden State et leur donneront quelques centaines de dollars supplémentaires. Et le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, se prépare au résultat de ce qui devrait être une élection serrée le 14 septembre.

C’est une élection pour décider de le révoquer ou non de ses fonctions. Et le Los Angeles Times fait partie des nombreuses sources officielles et non officielles reconnaissant le lien entre ces histoires. La légende d’une photo de Newsom dans l’édition du 31 août du journal, par exemple, note qu’il « fait face à une élection de rappel, mais les partisans espèrent que les chèques de relance de 600 $ envoyés aux Californiens la semaine dernière convaincront certains de soutenir son maintien en poste. “

Le déploiement du contrôle de relance en Californie a lieu maintenant

Reste à savoir si une chose a ou non un impact important sur l’autre. Mais les contrôles de relance se produisent néanmoins. Pour les Californiens, ce sont les derniers paiements d’urgence depuis le début de la crise du COVID-19. Ce qui a également produit trois chèques d’urgence du gouvernement fédéral (pour 1 200 $, 600 $ et 1 400 $).

Dans le même ordre d’idées, nous sommes également à un peu moins de deux semaines de la distribution du troisième versement du crédit d’impôt pour enfants. Ce crédit d’impôt élargi est versé en six versements mensuels. Un avantage compagnon arrive également l’année prochaine. Sous la forme d’un crédit que les contribuables obtiennent après avoir déposé leurs impôts fédéraux.

En ce qui concerne les chèques californiens? Le premier lot d’environ 600 000 paiements totalisera environ 354 millions de dollars. Et ceux-ci ont commencé à apparaître sur les comptes bancaires des destinataires vendredi. Selon les responsables californiens, les autres sortent toutes les deux semaines.

Autres détails sur le Golden State Stimulus

Ces contrôles de relance font partie du plan de relance de Newsom que la législature de l’État de Californie a approuvé cet été.

Voici quelques-uns des autres faits saillants de ce programme à connaître. Les ménages qui ont obtenu le crédit d’impôt sur le revenu gagné en Californie l’année dernière reçoivent un paiement unique de 600 $. De plus, les contribuables avec des numéros d’identification fiscale individuels (ITIN) qui n’ont pas reçu de chèques de relance de 1 200 $ au printemps dernier? Ils seront également éligibles à des paiements de 600 $ de l’État. En outre, tous les contribuables ITIN qui sont également admissibles à l’EITC californien recevront un total de 1 200 $.

“Le Golden State Stimulus est essentiel pour relever les plus durement touchés par la pandémie et soutenir la reprise économique de la Californie”, a déclaré Newsom dans un communiqué sur le programme. Il a ajouté qu’il « met l’argent directement entre les mains » des consommateurs qui le dépenseront. Sur les nécessités de base, en particulier, et au sein de leurs communautés locales.

Vraisemblablement, il est encore temps que cela ait un impact sur l’élection de rappel. Il y a quelques jours, 3,1 millions de bulletins de vote avaient été déposés par les électeurs. Cela représente plus de 14 % des bulletins de vote envoyés par la poste.