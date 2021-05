Si vous vivez dans cet état, vous recevrez un paiement de relance supplémentaire de 500 $ le mois prochain – .

Je vis dans le sud, donc je serai le premier à admettre que je ne comprends pas cette envie primordiale qui vit chez tant de gens de dénigrer l’état du New Jersey. La fréquence de cela m’a toujours surpris aussi. J’écris le mois dernier un article léger, par exemple, sur une carte de ce que les gens ressentent comme les villes les plus surestimées de tous les États des États-Unis, le genre de chose qui peut donner lieu à des différends divertissants. Il y avait des choix prévisibles et intéressants à travers le pays, puis vous êtes arrivé à la ville que les répondants à ce projet ont jugée la plus surfaite de Garden State. Réponse: Tous. «Ce sont tous des ordures», c’est ainsi que se lit l’entrée sur cette carte. Je ne le comprendrai jamais – mais, cela dit, voici un exemple où je parie que certains d’entre vous peuvent pour la première fois regarder des gens qui vivent dans le New Jersey et ressentent réellement un pincement de jalousie: ils sont sur le point d’avoir un nouveau contrôle de relance que vous n’obtiendrez malheureusement pas.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, et les législateurs de l’État sont parvenus à un accord sur une enveloppe financière de 319 millions de dollars à l’automne, dont l’une des conséquences signifie qu’un peu moins d’un million de résidents du New Jersey recevront une remise de 500 $. cela ressemblera, à toutes fins pratiques, à un nouveau chèque de relance pour ces contribuables.

Cela découle d’une poussée des dirigeants d’État pour adopter une soi-disant taxe de millionnaire, qui impose un taux d’imposition marginal de 10,75% sur 1 million de dollars de revenu imposable – et, dans le cadre du budget proposé par Murphy, il a également inclus les chèques de remise de 500 dollars. Les législateurs voteront sur le budget dans les semaines à venir, mais il devrait passer à une approbation rapide. À propos du budget proposé, la trésorière de l’État du New Jersey, Elizabeth Maher Muoio, a déclaré qu’il «nous donne les outils dont nous avons besoin pour aider les habitants du New Jersey à relever les défis de cette pandémie, tout en fournissant les ressources nécessaires pour mieux protéger l’État pendant ces périodes sans précédent et volatile sur le plan budgétaire. fois.”

Il y a une date limite du 1er juillet pour que les législateurs des États approuvent le budget, et une fois cela fait, les chèques de remise devraient commencer à être distribués entre le 1er juillet et le 31 juillet.

C’est une façon pour les dirigeants politiques qui souhaitent voir circuler davantage de paiements de relance aux États-Unis de contourner le manque de pression jusqu’à présent de la Maison Blanche pour une quatrième vague de contrôles de relance au niveau national. Comme nous l’avons noté ici, simplement parce que le gouvernement fédéral – qui envoyait auparavant trois chèques de relance, généralement de 1200 $, 600 $ et 1400 $, bien que certaines personnes aient reçu plus et d’autres moins que ces montants – n’effectue peut-être pas plus de paiements, cela ne veut pas dire que ces mêmes paiements ne peuvent pas provenir d’autres sources. Par example? Les États peuvent, et certains le sont déjà, entrer dans le vide. Ils comprenaient la Californie, le Maryland et bientôt le New Jersey.

Pour ce qui est de savoir qui recevra l’un des rabais, les couples mariés du New Jersey qui ont un revenu inférieur à 150 000 $, ainsi qu’au moins un enfant à charge, sont admissibles au paiement. Les particuliers dont le revenu ne dépasse pas 75 000 $, ainsi qu’au moins un enfant à charge, sont également admissibles.

