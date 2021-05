Si vous voulez acheter le nouveau Xiaomi Mi 11 Lite sur eBay, ils ont le prix le plus bas, seulement 269 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau Xiaomi Mi 11 Lite a maintenant un prix très bas avec une livraison totalement gratuite depuis l’Espagne sur eBay et avec toutes les garanties d’un produit acheté en Europe.

L’arrivée de la nouvelle gamme Xiaomi Mi 11 en Espagne a commencé avec Mi 11, une bête absolue de mobile avec le meilleur des meilleurs. Mais aussi avec un prix élevé. C’est pourquoi les mobiles comme Mi 11 Lite sont si convoités. C’est un mobile avec de bonnes caractéristiques techniques et aussi à un prix beaucoup moins cher.

Maintenant même Xiaomi Mi 11 Lite coûte officiellement 399 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui n’est pas mal, mais sur eBay Espagne, vous pouvez l’acheter pour seulement 269 euros et avec livraison gratuite et rapide.

Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, la puissance est garantie dans ce mobile, qui a également NFC et une charge rapide à 33W, entre autres.

C’est une bonne affaire car elle est moins chère que la meilleure offre d’Amazon, où vous pouvez l’acheter pour 296 euros avec les mêmes capacités. Sur eBay, elle est moins chère que la version 64 Go sur Amazon, où elle coûte 284 euros.

Pas mal pour un mobile avec un Écran AMOLED FullHD + 6,55 pouces 90 Hz capable d’échantillonner jusqu’à 240 Hz. Son processeur est le Snapdragon 732G optimisé pour les jeux. C’est aussi l’édition de 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM LPDDR4X.

Il a un Appareil photo principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 Mpx. et une macro de 5 Mpx. Et pour les selfies, ils ont opté pour un appareil photo de 20 mégapixels pour prendre des selfies et passer des appels vidéo.

Tout avec une batterie de 4250 mAh et une charge rapide de 33 W, NFC pour effectuer des paiements sans carte avec Google Pay ou l’application de votre banque et même un port infrarouge pour contrôler les appareils électroménagers.

En quoi est-il différent du Mi 10 Lite?

Xiaomi Mi 11 Lite fait partie de la gamme Mi 11, en tant que version bon marché de son frère aîné. En fait, il s’agit d’une mise à jour de Mi 10 Lite, le mobile 2019 de Xiaomi et c’est assez différent.

Parmi les différences, le Mi 11 Lite ne prend pas en charge le HDR10 +, mais il a le HDR10, en plus de la taille légèrement plus compacte et avec un lecteur d’empreintes digitales latéral, avec un retour en arrière du processeur du 765G avec 5G et de 7 nm au 8 nm Snapdragon 732G.

Mais Mi 11 Lite gagne en résolution avec son appareil photo principal, en plus d’étendre la capacité de stockage avec une carte microSD. Il améliore même légèrement la capacité de la batterie, mais surtout il améliore la charge rapide de 20 W à 33 W.

Tous les changements visent à le rendre moins cher et à devenir un mobile de classe moyenne très compétitif.

Vous ne pouvez pas manquer l’analyse complète du Xiaomi Mi 11 Lite que nous avons effectuée sur ComputerHoy.com.

N’oubliez pas que ce Xiaomi Mi 11 Lite avec connexion 4G et 128 Go de stockage ne coûte que 269,99 euros sur eBay Espagne, avec livraison gratuite depuis l’Espagne.

