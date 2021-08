Si vous voulez acheter une maison bon marché, vous devriez aller vivre dans l’une de ces municipalités | La vie

in

Si vous cherchez dans quelle communauté autonome est le mètre carré le moins cher pour votre nouvelle maison, dans cette liste, vous avez la réponse à vos questions.

Le plus gros investissement que vous aurez jamais à faire, vraisemblablement, c’est de t’acheter une maison, surtout cette première maison si difficile à atteindre à l’époque actuelle et qui pourrait vous hypothéquer pour le reste de votre vie. Choisir le bon endroit, de préférence celui avec un prix au mètre carré le moins cher, est essentiel pour éviter les mauvaises surprises dans les années à venir.

Et bien sûr, si nous voulons que notre maison soit dans l’une des communautés autonomes les plus importantes de notre pays, le prix augmente ostensiblement, mais peut-être qu’avec la liste suivante, vous pouvez réaliser votre rêve et payer moins cher.

Selon cette étude réalisée par le portail immobilier Idealista, si une personne recherche la municipalité la moins chère pour acheter un appartement, elle devra se rendre dans l’une des deux Castilles, que ce soit Castilla-La Mancha ou Castilla y León, bien que les prix puissent également être trouvés vraiment bon marché dans d’autres communautés autonomes comme l’Andalousie.

Cependant, si vous souhaitez partir vivre dans des communes comme la Catalogne, la Communauté de Madrid ou encore les Baléares, vous devrez débourser des sommes pouvant même tripler par rapport aux moins chères.

El Carpio de Tajo (Tolède) : 304 euros/m² Barruelo de Santullán (Palencia) : 383 euros/m² Oignon (Tolède) : 401 euros/m² Almadén (Ciudad Real) : 407 euros/m² Héritage (Ciudad Real) : 413 euros / m² Mota del Cuervo (Cuenca) : 416 euros / m² Malagón (Ciudad Real) : 426 euros / m² Horcajo de Santiago (Cuenca) : 432 euros / m² Torralba de Calatrava (Ciudad Real) : 438 euros / m² Puerto Serrano (Cádiz ) ) : 439 euros/m² Portillo de Toledo (Tolède) : 441 euros/m² Carrión de Calatrava (Ciudad Real) : 445 euros/m² La Pobla Llarga (Valence) : 448 euros/m² Moclín (Grenade) : 456 euros/m² Tobarra (Albacete) : 456 euros/m² Bullas (Murcie) : 457 euros/m² Bembibre (León) : 457 euros/m² Pinos-Puente (Grenade) : 468 euros/m² Briviesca (Burgos) : 473 euros/m² Miguel Esteban ( Tolède : 476 euros/m² Gerindote (Tolède) : 476 euros/m² Castuera (Badajoz) : 481 euros/m² Calera y Chozas (Tolède) : 482 euros/m² Chirivel (Almeria) : 482 euros/m² Balaguer (Lérida) : 486 euros/m²

Plus précisément, la municipalité la moins chère d’Espagne se trouve dans la province de Tolède, et nous en parlons Carpio de Tajo qui est celui avec le mètre carré le moins cher, soit une moyenne de 304 € le mètre carré. La deuxième est Barruelo de Santullan à Palencia avec 383 € le mètre carré ; Oignon à Tolède avec 401 € le mètre carré, Almaden à Ciudad Real avec 407 € le mètre carré et Patrimoine à Ciudad Real à 412 € le mètre carré, à partir de juillet 2021.

Laissant les municipalités de côté, ils ont également créé une liste des municipalités les moins chères pour acheter une maison par communauté autonome d’avoir une vision large, et vous verrez comment les prix finissent par monter en flèche à certains endroits.

Andalousie – Puerto Serrano (Cadix) : 439 euros/m² Aragon – Ejea de los Caballeros (Saragosse) : 597 euros/m² Asturies – San Martín del Rey Aurelio : 550 euros/m² Baléares – Pétra : 1173 euros/m² Canaries – Tank (Santa Cruz de Tenerife) : 907 euros/m² Cantabrie – Corvera de Toranzo : 680 euros/m² Castilla y León – Barruelo de Santullán : 383 euros/m² Castilla-La Mancha – El Carpio de Tajo (Tolède) : 304 euros/ m² Catalogne – Balaguer (Lleida) : 486 euros/m² Communauté Valencienne – La Pobla Llarga (Valence) : 448 euros/m² Euskadi – Carranza (Bizkaia) : 789 euros/m² Estrémadure – Castuera (Badajoz) : 481 euros/m² Galice – O Covelo (Pontevedra) : 489 euros/m² La Rioja – Nalda (La Rioja) : 516 euros/m² Madrid – Fuetidueña de Tajo : 745 euros/m² Murcie – Bullas : 457 euros/m² Navarre – Citruénigo : 759 euros/m²

Par exemple, si vous voulez vous installer en Andalousie, la commune la moins chère est Puerto Serrano avec 439 € par mètre carré, et est situé dans la province de Cadix. Si vous voulez aller en Aragon, vous devez acheter un appartement à Ejea de los Caballeros à 597 € le mètre carré, à Saragosse.

Si vous voulez la nature des Asturies, vous devrez acheter votre maison à San Martín del Rey Aurelio à 550 € le mètre carré. En ce qui concerne les grandes communautés autonomes par densité de population, en Catalogne nous avons Balaguer, dans la province de Lleida, à 486 € le mètre carré. Et si vous souhaitez vous rendre dans la Communauté de Madrid, sachez que la commune la moins chère est Fuentidueña de Tajo, à 745 € le mètre carré.