Si vous voulez Bayonetta 3 sur PlayStation ou Xbox, dites-le à Nintendo

Bayonetta arrive à Shibuya pour sauver la situation… sur Nintendo Switch. Capture d’écran : Nintendo

La première Bayonetta était multiplateforme. Mais la suite du jeu était une exclusivité Nintendo, tout comme le prochain Bayonetta 3. À part obtenir un commutateur, que devraient faire les propriétaires de PlayStation 5 et Xbox Series X/S s’ils veulent jouer au jeu ? Dites à Nintendo, déclare le directeur exécutif du jeu, Hideki Kamiya.

Il est déjà assez clair à qui ces demandes doivent être adressées ! Je veux dire, la toute nouvelle bande-annonce du jeu se termine par un grand logo Nintendo. Si cela était encore trop subtil, Kamiya a tweeté : « Nous développons Bayonetta 3, comme nous l’avons fait Bayonetta 2, avec l’argent que nous avons reçu de Nintendo. Étant donné que nous ne faisons que développer, Nintendo a tout à fait son mot à dire sur le produit.

Par conséquent, Kamiya a dit à ses partisans d’aller de l’avant et d’envoyer leurs demandes à Nintendo concernant le portage du jeu sur un autre matériel. Ensuite, a-t-il ajouté, si Nintendo décide d’apporter Bayonetta 3 à la PS5, peut-être que Platinum Games obtiendra l’argent de développement pour y arriver.

“Il semble que la probabilité que Bayonetta 2 et Bayonetta 3 soient portés sur PS4 et Xbox ne soit pas nulle”, a écrit Kamiya. Pour être honnête, la probabilité de la plupart des choses n’est pas nécessairement nulle ! Cependant, ce n’est pas parce que c’est possible que cela arrivera. “Alors s’il vous plaît, continuez à travailler dur pour envoyer vos demandes passionnées à Nintendo”, a-t-il tweeté.

Kamiya pourrait-il dire cela pour éloigner les fans de son dos et de gommer son fil Twitter? Peut-être!

Cependant, même si pour le moment, il peut sembler peu probable que Nintendo soit d’accord avec le portage de Bayonetta 2 ou 3 pour rivaliser avec du matériel, il y a quelques lueurs d’espoir. Rappelez-vous, Fatal Frame : Maiden of Black Water a été initialement publié par Nintendo pour Wii U, mais le prochain remaster sera multiplateforme. Plus près de nous, Platinum Games a remasterisé The Wonderful 101, un titre publié par Nintendo pour la Wii U, et a amené le jeu sur PS4 et Windows. Donc, cela peut arriver, et Bayonetta 2 et 3 pourraient toujours être multiplateformes. Garder le rêve vivant!

En attendant, si vous voulez vraiment jouer à Bayonetta 3 de sitôt, vous devrez vous procurer une Nintendo Switch.