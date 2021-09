Si vous voulez créer un site Web gratuit, vous devez vous rendre sur ces sites

Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de faire avancer leur entreprise en créant ou en créant un blog personnel. Par conséquent, ils ont besoin créer une page Web où vous pouvez montrer votre produit, votre service ou montrer vos préoccupations au monde entier.

Souvent, ils décident de faire appel à une entreprise spécialisée pour créer leur site Web à leur place, mais le besoin d’économiser de l’argent oblige un pourcentage élevé d’entre eux à le faire eux-mêmes. Que font-ils? Le recours à différents sites où ils ont la possibilité de créez votre site web gratuitement et facilement grâce à une interface simple. Concrètement, ce sont les meilleurs espaces qui existent à cet égard :

Créer un site web gratuit : sites recommandés

Wix

L’un des principaux avantages de Wix est qu’il offre une façon simple de travailler et aussi obtenir de très bons résultats. À l’heure actuelle, il propose plus de 500 modèles et propose des options réactives pour que le contenu apparaisse bien sur les téléphones mobiles. Wix a un système de glisser-déposer très intuitif.

Weebly

Weebly est une autre plate-forme pour créer des pages Web gratuitement. Que propose-t-il ? Entre autres choses, des centaines de modèles avec une finition professionnelle et une apparence attrayante. Et tout cela sans oublier qu’il a aussi le fonction glisser-déposer qui facilite remarquablement la tâche de l’entrepreneur. Il propose des options avancées telles que l’hébergement et l’achat de domaines, ainsi que des guides de référencement.

Hébergeur Web

Sans aucun doute, WebHost est l’une des pages qui offre plus de clarté en ce qui concerne son produit. Celui qui décide de l’utiliser, aura l’avantage d’avoir 1,5 Go pour son site web gratuit et jusqu’à 100 Go de trafic. Bien sûr, dès que vous voudrez quelque chose de plus, vous devrez payer pour ces options.

Je la

Pour pouvoir utiliser Yola et créer votre propre site Web aucune expérience d’aucune sorte n’est requise en informatique. Et c’est que la plate-forme permet d’atteindre l’objectif susmentionné de manière simple et en quelques minutes, en réalisant un espace avec une apparence professionnelle indéniable. D’apparence claire, son option de base vous offre 1 Go d’espace pour le web.

EduBlogs

L’un des espaces spécifiques qui existent pour créer des pages Web est EduBlogs, car il s’adresse avant tout aux enseignants et aux étudiants. Parmi ses particularités, il offre 1 Go d’espace libre. Plus de 5 millions de blogs éducatifs ont été créés avec EduBlogs depuis 2005.