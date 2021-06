Si vous voulez deux des meilleures nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour iPhone d’Apple, vous devez payer des frais mensuels – .

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple ces dernières années a fait de la confidentialité des utilisateurs un principe clé de l’expérience utilisateur iOS. En fait, le PDG d’Apple, Tim Cook, est allé à plusieurs reprises jusqu’à dire que la vie privée « est un droit de l’homme ».

« Pour nous, la vie privée est un droit humain », a déclaré Tim Cook en 2018 lors d’une interview sur Facebook. « C’est une liberté civile, et quelque chose qui est unique à l’Amérique. C’est comme la liberté d’expression et la liberté de la presse. Pour nous, la confidentialité est au rendez-vous.

À la lumière de ce qui précède, il est certainement un peu intéressant que deux des meilleures fonctionnalités de confidentialité de l’iPhone présentées à la WWDC la semaine dernière – Masquer mon e-mail et Relais privé – ne soient pas exactement gratuites. Au contraire, ils ne sont disponibles que pour les utilisateurs qui choisissent de payer pour le service d’abonnement iCloud + d’Apple. Et bien qu’iCloud+ ne soit pas vraiment cher, on pourrait penser qu’Apple, en tant que champion de la confidentialité, rendrait toutes ses fonctionnalités de confidentialité gratuites pour tous les utilisateurs.

Au cas où vous l’auriez manqué, Masquer mon e-mail est une fonctionnalité intéressante qui permet aux utilisateurs de créer des adresses e-mail aléatoires qui sont ensuite transférées vers leur e-mail réel. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de garder leurs adresses e-mail réelles privées. La fonctionnalité est intégrée directement dans Safari, les paramètres iCloud et Mail, Apple notant que Hide My Email “permet également aux utilisateurs de créer et de supprimer autant d’adresses que nécessaire à tout moment, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler qui peut les contacter. “

Si cela vous semble familier, c’est parce qu’Apple a annoncé quelque chose de similaire il y a deux ans lorsqu’il a présenté sa fonctionnalité “Se connecter avec Apple” à la WWDC 2019.

Private Relay, quant à lui, est une fonction de cryptage basée sur un navigateur conçue pour améliorer la sécurité et la confidentialité globales. Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un VPN, il existe un certain nombre de similitudes.

Apple note :

Private Relay est un nouveau service de confidentialité Internet intégré à iCloud, permettant aux utilisateurs de se connecter et de naviguer sur le Web de manière plus sécurisée et privée. Lors de la navigation avec Safari, Private Relay garantit que tout le trafic sortant de l’appareil d’un utilisateur est crypté, de sorte que personne entre l’utilisateur et le site Web qu’il visite ne peut y accéder et le lire, pas même Apple ou le fournisseur de réseau de l’utilisateur. Toutes les demandes de l’utilisateur sont alors envoyées via deux relais internet distincts. Le premier attribue à l’utilisateur une adresse IP anonyme qui correspond à sa région mais pas à son emplacement réel. Le second décrypte l’adresse Web qu’ils souhaitent visiter et les transmet à leur destination. Cette séparation des informations protège la vie privée de l’utilisateur car aucune entité ne peut identifier à la fois qui est un utilisateur et quels sites il visite.

Bien que les fonctionnalités ci-dessus soient certainement les bienvenues, elles ne sont disponibles que pour les abonnés iCloud+. Le plan d’abonnement d’entrée de gamme commence à 0,99 $ par mois pour 50 Go de stockage. Un forfait de 200 Go et un forfait de 2 To sont également disponibles pour 2,99 $ et 9,99 $ par mois, respectivement.

Comme d’autres l’ont noté, le changement subtil de l’offre iCloud d’Apple ajoute essentiellement une couche de confidentialité au service de stockage traditionnel de l’entreprise.

