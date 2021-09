Si vous voulez échapper au bruit qui vous entoure, vous ne pouvez pas manquer ces Soundcore Life Q30 avec suppression du bruit pour 59 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les écouteurs à réduction de bruit active Soundcore Life Q30 sont parfaits pour voyager, travailler ou se détendre dans votre endroit préféré sans inconfort ni concentration.

Si vous ne pouvez plus retourner au travail à cause des bruits autour de vous, ou parce qu’il y a trop de gens qui parlent et des bruits de moteur dans les transports en commun, même parce que vous devez vous déplacer et qu’il n’y a aucun moyen de vous reposer, des écouteurs avec bruit d’annulation deviendra votre meilleur allié.

En ce moment, vous pouvez obtenir des écouteurs Anker Soundcore Vie Q30 à un prix inférieur à la normale. Ces écouteurs ne vous coûteront que 59 euros en activant la boite de remise de 20 euros sur Amazon.

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth à réduction de bruit active, mode son transparent et batterie de 40 heures avec charge rapide.

Ces écouteurs sans fil ont une bonne qualité sonore et des coussinets d’oreille confortables qui élimineront déjà beaucoup de bruit extérieur.

Avec la suppression active du bruit, un système qui utilise des microphones à l’extérieur pour copier une onde opposée à vos oreilles, éliminera complètement le bruit de l’extérieur afin que vous puissiez écouter de la musique, des vidéos ou jouer sans inconfort.

Vous devez étudier ou travailler ? Ces écouteurs élimineront les bruits extérieurs afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Aussi si vous devez voyager, car il peut filtrer les bruits de moteur, les bruits de train ou de moteur et les bruits d’avion.

Chez ComputerHoy.com nous avons pu tester ces écouteurs et il se distingue surtout par son autonomie, sa qualité sonore et la possibilité de le connecter à deux appareils en même temps ; en plus de la suppression du bruit.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Cette Offre Amazon pour le Soundcore Life Q30 c’est plutôt bien car normalement ce type de casque a tendance à être beaucoup plus cher. Vous pouvez les obtenir pour 59 euros avec la remise de 20 euros que vous devez appliquer en appuyant sur la case correspondante.

Obtenez-les avec une livraison gratuite et rapide en vous inscrivant à Amazon Prime. Il est totalement gratuit pendant 30 jours et vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez car il n’y a aucun engagement d’aucune sorte.

Si vous êtes étudiant, essayez Prime Student car c’est moins cher et avec un essai de 3 mois.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.