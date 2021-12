Si vous voulez essayer un ordinateur Apple avec M1, le Mac Mini est l’option la moins chère, et il est également en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Mini PC le plus puissant au monde vient d’Apple et son prix baisse désormais un peu plus grâce à une offre d’Amazon.

Avec macOS et un processeur ARM assez compétitif, le Mac Mini 2020 est toujours une option fantastique pour tous ceux qui veulent un ordinateur capable d’exécuter pratiquement n’importe quelle application, d’éditer des vidéos, des photos et même des jeux.

Aussi maintenant Il est en vente sur Amazon, qui continue de baisser son prix petit à petit. Il reste à seulement 699 euros, ce qui n’est pas mal pour tout ce qu’il propose et pour avoir un long chemin à parcourir en termes de mises à jour macOS.

La clé réside dans le processeur qui, avec une architecture totalement nouvelle, offre un changement de paradigme dans Les PC Apple, qui ont fait un grand saut en qualité avec le M1, devenant immédiatement indépendant d’Intel et améliorant ses performances dans tous les aspects.

Cet Apple Mini PC a plusieurs versions, avec processeur Apple M1. C’est parfait si vous souhaitez utiliser macOS avec un ordinateur un peu plus abordable et compact.

Evidemment, il s’agit d’un Mini PC, il faudra donc mettre tous les périphériques, à commencer par le moniteur, mais aussi avec d’autres accessoires comme la souris et le clavier, qui ne doivent pas forcément provenir d’Apple par contre.

La rebaja de precio que Amazon le aplica al Apple Mac Mini con M1 es de 100 euros, bastante respetable para ser un modelo que aún no tiene sucesor, y es que los productos Apple suelen aguantar su precio bastante bien hasta que sale a la venta una nouvelle version.

Dans ce cas, il n’en a pas été ainsi et Amazon s’est démarqué avec une offre plutôt ambitieuse, qui, comme d’habitude, comprend également la livraison gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne pour tous les utilisateurs.

Bien sûr, si vous avez également un compte Amazon Prime, votre achat arrivera beaucoup plus rapidement, en seulement 24 heures ouvrables. Vous n’avez qu’à en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit, qui vous donne également accès à d’autres avantages, comme le catalogue Prime Video.

