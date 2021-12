Si vous voulez faire un ‘peeling’ à la maison, Xiaomi a sa propre machine à ultrasons pour moins de 14 euros | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez traiter la peau de votre visage et effectuer un « peeling » maison, avec ce nettoyeur à ultrasons Xiaomi, vous pouvez garder votre peau plus lumineuse.

Si vous êtes une personne soucieuse de sa santé, vous avez sûrement en tête qu’une peau bien soignée fait aussi partie d’une bonne routine santé. En plus des crèmes, d’autres tâches de beauté peuvent être réalisées sur la peau comme les peelings.

Cet appareil Xiaomi est une machine pour effectuer un peeling à l’aide d’une lame à ultrasons qui enlève la peau inutile. De plus, son prix est très bas, il ne coûte que 13 euros.

Nettoyant à ultrasons pour le visage qui vous permet d’avoir une peau plus propre et plus lumineuse.

Ce n’est pas une idée originale de Xiaomi, et c’est en fait un produit de Puits, une marque qui appartient à l’écosystème Xiaomi. Mais est-ce que ces types de lames sont assez courants dans le monde de la beauté à domicile.

Il permet de faire un nettoyage en profondeur de la peau du visage en éliminant les cellules mortes de la surface de la peau pour la rafraîchir et la rajeunir. De cette façon, la peau est plus lisse et plus lumineuse.

Cela dépend totalement du type de peau que vous avez, mais pour garder votre visage en bonne santé, vous devez l’hydrater et le nettoyer, avec des produits comme cette lame à ultrasons.

Selon son fabricant, il est même capable d’éliminer les points noirs du visage. Il possède une batterie qui dure plusieurs utilisations et se recharge par le câble microUSB inclus.

Il ne vous coûtera que 13,66 euros sur AliExpress. De plus, il a une expédition rapide vers l’Espagne de seulement 12 jours, donc si vous êtes pressé, cela peut vous emmener avant Noël.

