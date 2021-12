Si vous voulez garder vos données « au froid », à l’abri des pirates et des espions, ce disque dur de 18 To bénéficie de 230 euros de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Oubliez le cloud et les autres hébergeurs de vos affaires avec cet énorme disque dur de 18 To qui mettra du temps à se remplir. Et il a une remise de 43%.

Le streaming et le cloud sont très utiles. Mais il y a des données personnelles et d’autres contenus que vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre raconte ou qu’ils aient en leur possession. Enregistrez tout dans un disque dur externe de grande capacité.

Juste pour quelques jours, vous pouvez obtenir le Disque dur externe WD Elements Desktop avec 18 To et 230 euros de remise. Il ne coûte que 309,99 euros, son prix minimum historique. Vendu et expédié gratuitement par Amazon. En ce moment dans la boutique officielle WD, il vaut 539 euros, donc la remise est brutale.

C’est un disque dur externe de bureauformat livre, qui peut être placé à la fois horizontalement et verticalement. Vous pouvez également le mettre caché sur le sol ou dans une bibliothèque.

Disque dur externe WD Elements de 18 To pour seulement 309,99 euros

Ce disque dur se connecte via USB 3.0et il est fortement recommandé que l’ordinateur ou tout autre appareil ait un connecteur USB 3.0 pour atteindre la vitesse de transfert maximale, bien qu’il fonctionne avec n’importe quel USB standard.

Est un appareil Plug-n-Play lorsque vous le connectez à un PC Windows. Vous n’avez pas besoin d’installer de logiciels ou de pilotes. Il est également compatible avec les ordinateurs Mac, Smart TV pour l’utiliser comme stockage multimédia, etc.

A un bouton off, Vous n’avez donc pas besoin de débrancher la prise lorsque vous ne l’utilisez pas. Et comme il ne dispose d’aucun type de connexion Internet, vos données sont protégées et en sécurité.

Il mesure 135 x 48 x 165,8 mm et est livré avec un câble USB et un connecteur d’alimentation, tout ce dont vous avez besoin pour l’utiliser instantanément.

Il atteint une vitesse de transfert théorique de 5 Gbps, mais la vitesse réelle, en moyenne, environ 150 – 180 Mo / sgqui sont de très bonnes valeurs dans les disques durs externes classiques, avec autant de capacité.

