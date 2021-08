Si vous voulez le Xiaomi Mi Band, cette offre sur le Huawei Band 6 pourrait vous faire changer d’avis | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs bracelets intelligents de 2021 vient de Huawei et a un prix assez bas, d’autant plus maintenant qu’il est en vente sur Amazon Espagne, touchant pratiquement le prix de son principal rival.

Bien que les montres connectées soient une option de plus en plus populaire, les bracelets sont encore beaucoup moins chers, du moins dans la plupart des cas. Avec le Xiaomi Mi Band – le Mi Band 6 en ce moment – dominant clairement le secteur, il y a de la place pour d’autres concurrents, comme le Huawei Band 6.

Ce smartband Huawei est maintenant beaucoup moins cher qu’avant, et c’est sur les 59 euros qu’il coûte habituellement qu’il est passé à seulement 49,99 euros sur Amazon Espagne, donc Il reste plus proche que jamais du prix qu’il a actuellement si son principal rival, le Mi Band, qui reste stable à 40 euros.

Tracker d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance du VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Huawei Band 6 peut être considéré comme l’un des meilleurs bracelets intelligents de 2021, et qu’il y a de la concurrence. Par exemple, son écran est beaucoup plus grand que la plupart des alternatives, en couleur et avec une luminosité qui vous permet de voir toutes les données où que vous soyez, même en plein jour.

Il s’agit d’une dalle AMOLED, probablement la meilleure que l’on puisse équiper aujourd’hui en matière de montres et bracelets intelligents.

Par batterie il n’est pas loin, puisqu’il arrive sans trop de problèmes au bout d’une dizaine de jours, même après deux semaines d’utilisation conservatrice de ses fonctions, même s’il faut dire qu’avec les nombreux sports et activités qu’il peut quantifier, il vaut la peine d’en profiter au maximum.

C’est une excellente alternative au Xiaomi Mi Band 6 qui pour seulement 10 euros de plus offre une batterie similaire, un meilleur écran, des activités plus quantifiables et des capteurs probablement plus précis pour mesurer les pas, la distance, les calories brûlées ou la qualité du sommeil, entre autres.

Il a même une fonction qui gagne progressivement des appareils liés à la santé : le mesure de la saturation en oxygène dans le sang, qui vous indique en temps réel comment fonctionnent vos poumons, au moins dans une mesure approximative.

Comme il dépasse 29 euros, vous n’avez pas à payer de frais de port, que vous soyez ou non un utilisateur Prime. Si vous êtes, beaucoup mieux, car la livraison de votre achat sera beaucoup plus rapide. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime.

