Si vous voulez plus de contrôles de relance mensuels, regardez le Sénat en décembre

Quand tout sera dit et fait, des dizaines de millions de familles américaines auront reçu quelques milliers de dollars en chèques de relance cette année. Des deux gouvernements des États ainsi que du gouvernement fédéral, qui enverra en décembre le sixième et dernier paiement mensuel du crédit d’impôt pour enfants. Cela signifie qu’un autre chèque pouvant aller jusqu’à 300 $, pour chaque enfant admissible dans un ménage, arrivera bientôt. Pendant ce temps, l’attention commence déjà à se rassembler autour de la possibilité d’une toute nouvelle édition du crédit d’impôt pour enfants 2022.

À l’heure actuelle, des millions d’Américains bénéficieront encore en 2022 de la prolongation cette année du crédit d’impôt pour enfants. C’est parce que, si vous additionnez les six chèques que votre ménage a reçus cette année ? C’est le montant total du crédit d’impôt que vous pouvez également ajouter à votre déclaration de revenus fédérale l’année prochaine (en plus de tout autre crédit d’impôt). Voici le problème, cependant: les démocrates et l’administration Biden ont acclimaté une vaste partie du pays, après avoir été matraqué par la pandémie de coronavirus, à s’attendre désormais à un chèque mensuel de quelques centaines de dollars du gouvernement fédéral. Vont-ils vraiment laisser cela expirer, le 15 décembre? Ce qui équivaudrait à retirer l’avantage dès le début d’une année d’élections de mi-mandat ?

Extension du crédit d’impôt pour enfants 2022

L’argent liquide est affiché au-dessus d’un chèque de relance. Source de l’image : pixelrobot/Adobe

La réponse à cette question viendra à un moment donné en décembre – vraiment, à n’importe quel moment au cours des quatre prochaines semaines.

Le sort de ces chèques mensuels est lié à tout ce qui arrive à la législation Build Back Better du président Biden. Un projet de loi, soit dit en passant, que la Chambre a déjà adopté.

L’administration Biden et ses collègues démocrates souhaitent prolonger d’un an l’extension du crédit d’impôt pour enfants. Cela signifierait vraisemblablement 12 chèques mensuels supplémentaires, arrivant comme sur des roulettes vers le milieu de chaque mois. Il s’avère que la tranche actuelle des paiements du crédit d’impôt pour enfants? Ceux-ci vont se tarir alors que nous entrons dans une année électorale de mi-mandat difficile pour les démocrates. Il semblerait donc qu’ils aient tout intérêt à faire circuler l’argent.

Il y a quelques semaines, la Chambre contrôlée par les démocrates, ainsi que le Sénat, ont finalement adopté l’énorme projet de loi sur les infrastructures de Biden. Celui-ci est venu après des mois de négociations quelque peu chaotiques. Ensuite: essayer de passer un autre gros budget, le plan Build Back Better de près de 2 000 milliards de dollars. Et celui-ci sera encore plus délicat pour les démocrates.

Trois possibilités

Mais laissons de côté, pour le moment, une partie de cette complexité. Y compris le fait que le Congrès doit également convenir d’un financement provisoire pour empêcher une fermeture du gouvernement début décembre.

Les démocrates modérés au Sénat, comme Joe Manchin de Virginie-Occidentale, ont constamment essayé de réduire les ambitions de dépenses importantes de l’administration. Et il va très probablement réessayer avant que le plan Reconstruire en mieux n’atteigne la ligne d’arrivée – en supposant qu’il le fasse même.

Cela dit, voici trois possibilités pour ce qui arrive à la prolongation du crédit d’impôt pour enfants qui fait actuellement partie de la législation en instance. Regardez le Sénat en décembre pour voir lequel, le cas échéant, de ces projets se concrétise. Ou si les chèques qui arrivent le 15 décembre seront les derniers que nous recevrons.

Possibilité #1: La prolongation du crédit d’impôt pour enfants survit telle quelle. Dans ce scénario, l’administration obtient tout ce qu’elle veut. Douze chèques mensuels supplémentaires, totalisant 250 $ ou 300 $ par enfant admissible. Cependant, pour que cela soit le résultat, cela dépendra probablement de l’ajustement d’autres éléments du plan Reconstruire en mieux. Afin, bien sûr, de garder les démocrates modérés comme Manchin du côté.

Possibilité #2: Le Sénat abandonne complètement la prolongation. Encore une fois, cela pourrait être le résultat du fait que l’administration a décidé que l’un ou l’autre élément du plan Reconstruire en mieux est si important que l’extension du crédit d’impôt pour enfants finit par être supprimée pour faire appel à la sensibilité de Manchin en matière de réduction des coûts.

Possibilité #3 est une sorte de modification, peut-être une prolongation de six mois plutôt qu’une année complète. Comme une sorte de marchandage pour tout vote démocrate hésitant, l’administration pourrait toujours réduire la prolongation d’un an à six mois. Ce qui est, bien sûr, le même laps de temps pendant lequel les chèques ont été envoyés cette année. Nous verrons.