Si vous voulez profiter à 100 % de Windows 11, cet ordinateur portable Microsoft est la meilleure option, et il bénéficie désormais d’une remise de près de 200 € | La technologie

Windows 11 est désormais disponible pour des millions d’ordinateurs. Bien sûr, ceux qui proviennent de Microsoft lui-même sont sans aucun doute les mieux préparés pour tirer le meilleur parti de ce système.

Il va sans dire qu’aujourd’hui les MacBook sont dans leurs différentes versions les ordinateurs les plus vendus à usage professionnel, chose indiscutable. bien que pour de nombreux utilisateurs, Windows reste la meilleure option, un système d’exploitation qui a évidemment ses avantages.

Il existe de nombreux modèles de PC Windows destinés à ce type de public, bien que l’alternative la plus évidente dans ce secteur aux MacBook d’Apple soit le Le Surface Laptop de Microsoft, renouvelé en 2021 avec le lancement du Surface Laptop 4, qu’Amazon vend désormais pour seulement 949 $ dans le cadre d’un accord de préparation pour le Black Friday.

Nouvel ordinateur portable dans la gamme Surface avec des améliorations continues de la conception et du matériel. Il est livré avec un écran de 13,5 et 15 pouces, des processeurs Intel Core de 11e génération et AMD Ryzen et jusqu’à 19 heures d’autonomie.

C’est un ordinateur portable assez puissant et léger avec un design très frappant, des caractéristiques que nous avons pu tester de première main dans son analyse.

Par exemple, son poids n’est que de 1,54 kg, ce qui n’est pas mal pour un écran 13,5″, d’une grande qualité également grâce à la technologie PixelSense, qui améliore considérablement la résolution, la luminosité et la netteté.

De plus, il équipe un processeur AMD Ryzen 5 de 4e génération à faible consommation pour maximiser la durée de vie de la batterie, atteignant environ dix heures d’utilisation travail, plus que suffisant pour une journée de travail où que vous soyez et sans avoir à transporter le chargeur avec vous.

Bien qu’il soit toujours livré avec Windows 10 en tant que système d’exploitation, il est possible d’installer Windows 11 dès que vous l’allumez, ou plutôt une mise à niveau, sans avoir à perdre de données ou à le configurer à nouveau. De cette façon, vous pourrez profiter des nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations du système d’exploitation que Microsoft a lancées il y a quelques semaines à peine.

Avec ces osiers, il peut être considéré sans aucun doute comme l’un des meilleurs ordinateurs portables avec lesquels travailler, en particulier pour les utilisateurs inévitablement liés à Windows par leurs besoins.

