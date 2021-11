Si vous voulez un aspirateur Dyson, c’est le moment : le V8 Animal+ est moins cher que jamais, pour moins de 300 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez des animaux à la maison ou si vous aimez simplement que vos sols soient brillants, Dyson a une offre pratiquement irremplaçable.

Les aspirateurs Dyson sont un objet de convoitise, et pour cause, puisque ce sont les modèles les plus puissants du marché et avec les meilleurs avis des utilisateurs qui les ont essayés.

De plus, ils n’ont pas complètement résisté aux soldes des campagnes Black Friday et Cyber ​​Monday, c’est pourquoi il y a un de ses modèles qui fait chuter et beaucoup de prix : c’est le Dyson V8 Animal+ et il est en promo pour 299€.

Cet aspirateur vertical sans fil a toute la puissance dont vous avez besoin pour aspirer même les tapis et les moquettes sans trop de problèmes.

C’est son prix minimum historique, se mettant à la portée de tous ceux qui ont toujours voulu avoir un aspirateur Dyson et n’ont jamais pu se le permettre, et c’est qu’ils coûtent généralement pratiquement le double.

C’est un aspirateur cyclonique sans fil et – comme son nom l’indique – conçu pour finir un raisin sec avec des poils d’animaux, ainsi que toutes sortes de saletés, même les plus incrustées.

La livraison est gratuite et même tous les accessoires, les différentes brosses dont il dispose et une base de recharge que vous pouvez fixer au mur.

L’autonomie atteint 40 minutes, bien que si vous l’utilisez à puissance maximale, elle durera beaucoup moins, évidemment, car cette puissance est conçue pour aspirer des points clés, tels que des tapis ou des matelas, d’où il peut vraiment enlever toute la saleté qu’il y a dedans .

Si vous le souhaitez, vous pouvez le transformer en aspirateur à main en quelques secondes, ainsi que vider le réservoir en déplaçant simplement une languette dessus, sans avoir à toucher aux ordures accumulées.

L’un des détails qui font de cet aspirateur une bonne option pour son prix est que sa puissance n’a pas ce que l’on appelle « l’effet mémoire », ce qui réduit progressivement sa capacité d’aspiration au fur et à mesure que la batterie s’épuise.

Évidemment, il existe d’autres modèles sans fil beaucoup moins chers, mais moins puissants et fiables que celui de Dyson que la marque elle-même a désormais baissé de prix.

