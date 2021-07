Si vous voulez un disque dur pas cher, il y en a un de 3 To pour seulement 69 euros chez Amazon, et chez Western Digital | La technologie

in

Les disques durs externes sont une bonne option si vous avez des données que vous souhaitez conserver en toute sécurité et surtout de manière privée. Vous ne payez qu’une seule fois, contrairement aux services cloud.

Malgré le fait que ces dernières années l’utilisation de services tels que Google Drive, Dropbox ou iCloud ait pris son essor -qui enregistrent non seulement vos fichiers dans le cloud, mais aussi vos photos et même vos mots de passe- beaucoup de gens préfèrent l’option classique : un disque dur.

On parle de disques durs externes, qui vous laissent une grande marge de manœuvre pour enregistrer les informations personnelles en sachant qu’elles ne seront accessibles qu’à vous et à personne d’autre, et aussi sans payer d’abonnement mensuel ou annuel.

Si ce que vous recherchez est un modèle abordable, il y en a un en ce moment. Il s’agit de 3 To WD Elements, un tout petit modèle et qu’il ne coûte que 69 euros sur Amazon Espagne.

C’est un prix assez compétitif, bien plus bas que d’habitude. Normalement ça coûte plus de 100 euros, même s’il faut dire que les offres sur les disques durs externes sur Amazon sont assez courantes, sinon dans ce modèle, dans d’autres.

Avec l’USB 3.0 il offre une assez bonne vitesse de transfert de données, ainsi que de lecture, clé si vous voulez par exemple qu’il fasse tourner des applications en temps réel ou si vous allez parcourir les fichiers une fois que vous l’avez connecté à votre ordinateur.

Il est livré avec un essai gratuit de l’application Western Digital qui vous permet de sauvegarder votre système de fichiers sous Windows et macOS, ce qui est utile pour toujours avoir absolument tout ce que vous avez sur votre PC en toute sécurité.

Si vous souhaitez acheter un disque dur externe, vous avez sûrement de nombreux doutes. Dans ce guide, nous détaillons les caractéristiques que vous devez prendre en compte.

Western Digital est sans aucun doute l’une des marques leaders du secteur du stockage dans toutes ses versions, des disques durs internes et externes aux SSD, beaucoup plus rapides mais aussi plus chers.

C’est un disque dur externe pas cher et complet, bien qu’il existe d’autres modèles qui sont évidemment meilleurs, avec une connexion Internet et plus de capacité.

La livraison est gratuite, puisqu’elle dépasse 29 euros de prix. Si vous avez également Amazon Prime, vous pouvez le recevoir en seulement 24 heures ouvrables sans frais supplémentaires. Vous pourriez donc être intéressé à saisir l’opportunité de vous inscrire pour le mois d’essai gratuit sans engagement de rester.

