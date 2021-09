Si vous voulez un haut-parleur Sonos, obtenez-le maintenant avant que les prix n’augmentent le 12 septembre

in

Sonos fabrique certains des meilleurs haut-parleurs Bluetooth, mais beaucoup d’entre eux sont sur le point de devenir plus chers car la société augmente les prix de plus de quelques appareils de sa gamme de produits.

La société a annoncé (via The Verge) qu’elle augmenterait les prix de sa gamme le 12 septembre. Cela inclut le nouveau Sonos Roam, qui est déjà cher, pour commencer.

La hausse des prix affectera de nombreux haut-parleurs de la société, bien que certains soient à l’abri de l’augmentation, tels que Sonos Move, Port et Boost.

Bien que le 12 septembre ne donne pas beaucoup de temps aux clients potentiels pour traiter les changements, le déménagement n’est pas vraiment venu de nulle part. La société a clairement déclaré lors de son rapport sur les résultats du troisième trimestre en août qu’elle augmenterait ses prix avant son prochain exercice.

Un représentant de Sonos a déclaré à Android Central que la société “évalue toujours la dynamique du marché, y compris la demande, les coûts de la chaîne d’approvisionnement et des composants et le paysage concurrentiel, et prend des décisions de tarification en conséquence”.

Il est possible que les “coûts de la chaîne d’approvisionnement et des composants” cités par Sonos soient liés à la pénurie actuelle de puces qui affecte diverses industries. Cependant, il est regrettable que l’entreprise ait décidé d’augmenter ses prix en réponse.

Voici les produits qui verront une augmentation le 12 septembre :

Comme indiqué précédemment, certains produits ne voient pas leur prix augmenter. Cela dit, alors que certains produits ne connaissent que de petites augmentations, d’autres augmentent jusqu’à 100 $, et ces haut-parleurs ne sont déjà pas bon marché.

Le 12 septembre approche à grands pas, donc si vous avez regardé un haut-parleur Sonos, vous devriez l’acheter maintenant.

