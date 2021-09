Si vous voulez un iMac pas cher, maintenant le modèle avec i5 est réduit à 949 euros et avec un clavier sans fil Apple en cadeau ! | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les ordinateurs Apple sont très demandés et très appréciés, même s’ils sont également chers. Maintenant, l’un des iMac est à prix réduit dans une offre exceptionnelle, se classant comme une option assez peu coûteuse.

Apple a renouvelé la quasi-totalité de ses ordinateurs au cours de la dernière année. Il l’a fait pour inclure son nouveau processeur, le M1, basé sur ARM et quelque chose de plus efficace que l’Intel Core qu’ils équipaient auparavant. Cela a eu une conséquence positive : les modèles 2020 à reculons ont baissé de prix.

De cette façon, vous pouvez désormais acheter un ordinateur Apple à un prix avantageux, comme le iMac 21.5 de 2017, avec Intel Core i5 et 256 Go SSD, que Media Markt vend pour seulement 949 euros.

Cet ordinateur Apple All in One possède un stockage Intel Core i5 et 1 To Fusion Drive HDD, en plus d’un prix beaucoup plus abordable que les nouveaux modèles.

C’est l’une des rares fois qu’un iMac a été vu à moins de 1 000 eurosMais cela ne s’arrête pas là : le prix comprend le Magic Keyboard sans fil avec pavé numérique, un accessoire qui a déjà un prix de plus de 100 euros. L’offre est pas mal du tout.

Ce PC est un tout-en-un, c’est-à-dire qu’il comprend absolument tout sur l’écran lui-même, 21,5 pouces et avec une résolution HD, idéal pour travailler à la maison de manière plus que solvable.

Avec Intel Core i5 et 8 Go de RAM, même s’il a déjà quelques années, c’est un modèle capable d’exécuter toutes les applications macOS aujourd’hui, avec accès aux dernières mises à jour du système d’exploitation.

Les ordinateurs portables MacBook sont synonymes de qualité. Si vous envisagez d’en acheter un, vous devez connaître les différentes options qui existent et ce qu’il faut prendre en compte.

Ayant dit cela, il existe une autre alternative qui est encore moins chère et aussi plus moderne. On parle du Mac Mini avec M1, qui n’est en vente que depuis un an et dont le prix a également baissé. Il ne coûte que 729 euros, même si vous devrez mettre le clavier, la souris et le moniteur vous-même.

Les All in One et Mini PC ont gagné beaucoup de terrain, même si les ordinateurs portables sont encore meilleurs quand il s’agit de travailler, notamment parce qu’ils offrent beaucoup plus de polyvalence.

Media Markt propose deux options dans ces commandes : l’expédition dans n’importe quelle partie de l’Espagne ou la collecte gratuite dans ses magasins physiques.

