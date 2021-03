Si vous voulez un intestin sain, mangez-en tous les jours – .

À mesure que le temps passe et que nous continuons à en apprendre de plus en plus sur les facteurs qui affectent notre santé, il est devenu très clair que ce qui se passe dans notre intestin est très important. La collection de micro-organismes qui résident dans le système digestif humain est collectivement connue sous le nom de microbiome intestinal, et les preuves s’accumulent qui suggèrent que la variété et la diversité des microbes dans notre corps peuvent avoir un impact dramatique sur notre santé, à la fois pour le positif et le négatif. Maintenant, la recherche sur un «super-aliment» populaire révèle que l’inclure dans un régime quotidien peut améliorer la santé intestinale et garder vos microbes heureux.

Le fruit de l’avocatier est rapidement devenu un aliment santé populaire au cours de la dernière décennie. Nous savons depuis longtemps que les avocats étaient bons pour nous, mais ce n’est que récemment que le nombre d’avantages offerts par les fruits est devenu clair. Il regorge de graisses et de nutriments sains qui nous aident à maintenir notre santé, et une étude récente publiée dans le Journal of Nutrition suggère que les bons microbes intestinaux l’aiment aussi.

Sachant que les microbes intestinaux sont vitaux pour notre santé et sachant également que les avocats sont remplis de bonnes choses, les chercheurs ont voulu voir si le fruit avait réellement un impact mesurable sur les microbes, en abondance ou en variété, ils ont donc mis en place une expérience simple. . Plus de 160 adultes ont été recrutés et leur alimentation a été légèrement modifiée. Ils ont été divisés en deux groupes, un groupe recevant un repas spécial par jour comprenant de l’avocat, et l’autre groupe recevant un repas similaire mais sans l’avocat.

Les participants ont fourni des échantillons de sang, d’urine et de selles avant, pendant et après l’expérience, et en plus de manger un repas spécial par jour préparé par les chercheurs, on leur a dit de manger ce qu’ils mangeraient normalement tout au long de la journée. Lorsque l’essai s’est terminé après 12 semaines, les données ont été analysées et des conclusions très intéressantes ont été tirées.

Pour commencer, les personnes qui ont reçu les repas avec de l’avocat avaient plus de microbes intestinaux capables de décomposer les fibres que ceux qui ont mangé le repas sans le fruit. Ces microbes sont bénéfiques de plusieurs façons, y compris leur production de composés bons pour notre système digestif. En plus de cela, il y avait une plus grande variété de microbes chez ceux qui mangeaient l’avocat, et la diversité du microbiome intestinal a été liée à une meilleure santé à tous les niveaux.

Les chercheurs ont conclu qu’un régime qui comprend de l’avocat au quotidien «affecte la physiologie digestive, ainsi que la composition et les fonctions métaboliques du microbiote intestinal» de manière positive. Donc, si vous voulez un moyen rapide, facile et savoureux de garder vos microbes heureux, empilez le guac et profitez-en.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.