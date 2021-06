Si vous voulez un ordinateur portable puissant, celui de HP a 12 Go de RAM et Ryzen 7 : Amazon l’a abaissé de 80 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est toujours le bon moment pour changer d’ordinateur portable, surtout si nous trouvons des offres irremplaçables qui ne se répètent jamais dans le temps, et l’une des meilleures marques en matière d’ordinateurs portables, HP, vous avez maintenant un appareil que vous allez adorer, non seulement pour son prix, mais aussi pour ses fonctionnalités.

Et c’est qu’il est parfois très difficile de trouver un équilibre entre productivité et divertissement dans nos ordinateurs portables, et plus encore si nous recherchons un bon prix qui nous permette d’avoir un ordinateur portable capable de déplacer pratiquement tous les jeux du marché et au en même temps qu’il peut utiliser toutes les applications de productivité quotidiennes pour le travail au bureau ou à l’université.

Et voilà que cet ordinateur portable HP de 15,6 pouces à seulement 569,99 € chez Amazon, est une opportunité unique de par sa 80 € de réduction que vous avez déjà postulé, et proposé avec des unités et une durée limitée.

C’est le meilleur ordinateur portable que vous pouvez acheter à seulement 569,99 €, idéal pour la meilleure productivité et le meilleur divertissement

Cet ordinateur portable HP de 15,6 pouces à 569,99 € et avec une remise de 12% par rapport à son prix précédemment marqué, a une excellente note parmi les utilisateurs et vous pouvez le recevoir chez vous avec une garantie totale au cours des prochains jours.

Cet ordinateur portable a l’écran susmentionné 15,6 pouces en résolution FullHD, et porte à l’intérieur du Processeur Ryzen 7-4700U alimenté par un processeur graphique AMD Radeon. Le modèle d’offre est commercialisé avec pas moins de 12 Go de RAM et 1 To de disque dur SSD, assurant la vitesse maximale d’écriture et de lecture.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit qu’il est livré sans système d’exploitation, vous avez donc besoin d’une licence valide, bien que cela nous donne une totale liberté pour concentrer notre ordinateur en fonction de nos possibilités.

