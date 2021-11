Si vous voulez « une nation sous un seul Dieu », il y a de fortes chances que ce ne soit pas votre religion

Un opposant au droit à l’avortement porte un crucifix lors d’un événement Walk for Life à San Francisco en 2019. (Jessica Christian / San Francisco Chronicle)

Pour l’éditeur: La proposition de l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn de faire de l’Amérique « une nation sous Dieu et une religion sous Dieu » est dangereuse, délirante, source de division et une distorsion de l’histoire. (« Non, Michael Flynn, l’Amérique n’a pas besoin d’une seule religion », Opinion, 20 novembre)

D’ailleurs, quelle serait cette seule religion ? De toute évidence, du point de vue de Flynn, ce ne serait ni l’islam ni aucune des myriades de religions considérées comme « orientales ». Et, quelle que soit la date à laquelle le terme « judéo-chrétien » a été inventé, il ne décrit pas une religion, mais plutôt un supposé système de croyances éthiques partagées.

Alors, Flynn veut-il dire catholicisme ou judaïsme ? Ma conjecture est non. Reste le protestantisme. Mais même cela comprend de nombreuses confessions distinctes dont les adhérents sont en désaccord avec véhémence sur les principes mineurs et majeurs de leurs croyances.

Flynn souffle un sifflet pour chien, espérant que chaque personne qui l’entend croira que sa religion sera l’élu. Même mon chien sait mieux que d’écouter.

Andrew Rubin, Los Angeles

Pour l’éditeur: La culture religieuse vibrante dont nous jouissons aujourd’hui en tant que démocratie la plus pieuse d’Occident n’existe pas en dépit de notre tradition laïque, mais à cause d’elle. La tolérance, le pluralisme et l’expression libre dont nous faisons l’expérience ne sont assurés que par la liberté de conscience sanctionnée par l’État.

L’argument de la nation chrétienne de Flynn est attrayant. Beaucoup d’Américains préféreraient une église d’État « établie » et une alliance implicite : si nous révérons Dieu, il nous protégera et nous bénira.

Mais la laïcité a également ajouté à notre identité en tant que phare de la liberté. Sans un âge de raison, par exemple, le mouvement abolitionniste n’aurait pas été en mesure de décontextualiser la sanction implicite de l’esclavage et de la ségrégation dans les Écritures. L’émancipation politique des femmes aurait été prévenue, et l’égalité du mariage serait impensable.

En effet, alors que les défenseurs de l’héritage chrétien voient la providence divine dans la fondation de la nation, les laïcs célèbrent 1776 comme la naissance d’un nouveau type d’État élevé, une société sans trône ni autel, où la raison humaine est ascendante. Concilier ces deux impulsions est un défi central de notre système politique.

David DiLeo, San Clemente

Pour l’éditeur: Flynn dit que l’Amérique a besoin d’un Dieu et d’une religion. Puis-je simplement dire que si sa marque de « religion » est celle qu’il promulgue, comptez-moi.

Je peux me tromper, mais j’ai toujours vécu sous le concept que les croyants en Dieu étaient des personnes morales, honnêtes et honnêtes. Si quelqu’un a « perdu ça de vue », c’est Flynn.

Je répète : comptez-moi.

Rebecca Hertsgaard, Palm Desert

Pour l’éditeur: Randall Balmer, un prêtre épiscopal, nous rappelle des tentatives antérieures pour exploiter la croyance en Dieu dans une forme d’expression. Le président Lincoln et Mike Mansfield, chef de la majorité au Sénat dans les années 1960, ont contribué à contrecarrer de telles tentatives à leur époque.

Je ne peux m’empêcher de me rappeler l’Allemagne à une époque où beaucoup d’entre nous sont nés – une époque où un homme a hypnotisé la nation contre les Juifs, qui ont été assassinés en nombre impie.

Dieu est trop vaste pour être relégué à une seule religion. Le 1er amendement reste la meilleure idée de l’Amérique.

Mary Leah Plante, Los Angeles

