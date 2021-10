Si vous voulez une tablette pas chère et puissante, celle-ci à seulement 169 euros est parfaite pour vous, et elle est vendue par Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Petit à petit, les tablettes reprennent le pouls, avec Apple en tête mais avec des modèles assez compétitifs en entrée de gamme.

Le lancement en Europe du nouveau Xiaomi Mi Pad 5 a bouleversé le secteur des tablettes, qui connaît désormais une certaine concurrence au sein du monde Android, en dehors du succès fulgurant de l’iPad, bien sûr.

Cela dit, au-delà du duel Xiaomi et Samsung, il existe plein de tablettes Android qui en valent la peine et qui sont étonnamment bon marché, notamment de la part de fabricants asiatiques comme Chuwi et Teclast. Ce dernier vend en Espagne un modèle qui mérite d’être mentionné, et c’est le Teclast M40, qu’Amazon vend également pour 169 euros grâce à un bon de réduction.

Cette tablette avec un écran de 10,1″ dispose de la 4G et de suffisamment de puissance au quotidien, à la fois pour regarder des vidéos et pour exécuter toute autre application Android sans problème.

Il s’agit d’une tablette de 10,1 pouces, c’est-à-dire de dimensions très considérables. De plus, il a également Résolution Full HD et 128 Go de stockage interne, ce qui n’est pas mal du tout.

Evidemment sa puissance et ses performances sont loin de ce que peut offrir le Xiaomi Mi Pad 5, qui multiplie plusieurs fois son prix, il faut aussi le dire.

Elle fonctionne sans problème pour regarder des films, des séries, travailler ou même jouer, elle correspond donc plus que ce que l’on peut demander à une tablette à moins de 200 euros, et il dispose également de Google Mobile Services (GMS), l’un des inconvénients que l’on peut reprocher à Huawei, le principal concurrent sur ce segment de prix.

Il dispose également de la 4G, donc avec une carte SIM avec des données, vous pouvez vous connecter à Internet où que vous soyez et sans dépendre du réseau d’autres appareils ou du WiFi, une très bonne nouvelle.

Bien qu’il s’agisse d’un fabricant chinois, le Teclast M40 est expédié directement d’Espagne, sans surprises sous forme de TVA ou de douane, donc en quelques jours vous l’aurez chez vous avec la garantie de deux ans établie par la loi, que vous soyez sont des utilisateurs d’Amazon Prime comme si ce n’était pas le cas.

