Si vous voulez voyager moins cher, dirigez-vous vers ces villes américaines abordables

Un bateau touristique passe devant des statues de cow-boys le long du canal Bricktown d’Oklahoma City. L’héritage occidental est un grand attrait dans la capitale de l’Oklahoma.

Office du tourisme et des congrès d’Oklahoma City

Prêt à partir en vacances après la longue sécheresse de l’ère pandémique – mais ne cherchez pas à faire faillite dans le processus ?

La plate-forme de stationnement d’aéroport en ligne ParkSleepFly a classé les choix les plus – et les moins – abordables sur 51 destinations américaines pour les vacanciers, pesant six mesures allant du prix moyen d’une bière au coût typique d’une nuit d’hébergement.

La capitale de l’Oklahoma, la bien nommée Oklahoma City, est arrivée au n ° 1, a trouvé ParkSleepFly, avec un score de 8,58 sur 10 possibles. une chambre d’hôtel, “les touristes d’Oklahoma City pourraient prolonger leurs vacances presque trois fois plus longtemps que s’ils visitaient New York pour exactement le même prix”, a déclaré Martin Jones, PDG de ParkSleepFly.

“Bien qu’elle ne figure pas en tête de liste de la plupart des gens, Oklahoma City est un endroit formidable à visiter”, a ajouté Jones, notant que les rodéos, l’équitation, le lasso et l’élevage de bétail sont toutes des activités locales populaires, entre autres, plus manifestement des passe-temps urbains. « Connue pour sa culture cow-boy, la ville est une visite incontournable pour les touristes souhaitant découvrir le Far West. »

En parlant du Far West, trois villes du Texas – San Antonio, Houston et Fort Worth – se sont classées dans le top 10 en matière d’abordabilité, se classant respectivement cinquième, sixième et septième. Les autres destinations abordables (par ordre décroissant d’abordabilité) comprenaient Indianapolis, Indiana, au n ° 2; Tucson, Arizona (3) ; Memphis, Tennessee (4) ; Louisville, Kentucky (8) ; Orlando, Floride (9) ; et Raleigh, Caroline du Nord (10).

Quelles villes devriez-vous éviter pour éviter les coûts de vacances élevés ? Pas de surprises là-bas, a déclaré Jones. Les cinq destinations américaines les plus chères comprenaient, au n° 1, la ville de New York (en général) et, au n° 4, son arrondissement constitutif de Brooklyn. Leurs scores d’accessibilité n’étaient que de 2,56 et 3,76, respectivement, sur 10.

10 destinations américaines les plus abordables

La plate-forme de stationnement d’aéroport en ligne ParkSleepFly a établi un classement des villes de destination américaines les plus et les moins abordables pour les vacanciers, en pesant des mesures telles que les prix des boissons alcoolisées, des repas au restaurant, des transports et de l’hébergement pour obtenir un “score d’abordabilité des vacances” de 1 à 10. Ici sont les 10 spots les plus abordables et leur score (sur 10 possibles) :

Oklahoma City, Oklahoma — 8,58Indianapolis, Indiana — 8,00Tucson, Arizona — 7,96Memphis, Tennessee — 7,87San Antonio — 7,77Houston — 7,73Fort Worth, Texas — 7,70Louisville, Kentucky — 7,67Orlando, Floride — 7,65Raleigh, Caroline du Nord — 7,62

Source : ParkSleepFly

La Big Apple, tout compte fait, est la plus chère dans 4 des 6 mesures examinées : bière (7,81 $), bouteille de vin (15 $), repas au restaurant (20 $) et séjour à l’hôtel (309 $ par nuit.) Ces prix sont doubles ou tripler ceux trouvés à Oklahoma City.

Le deuxième plus cher, selon l’étude, est San Francisco, suivi de Boston au n°3. Philadelphie complète le top cinq des endroits les plus chers pour les visiteurs.

“Certaines des destinations touristiques les plus populaires aux États-Unis, telles que New York et San Francisco, sont sans surprise les destinations les plus chères où séjourner”, a déclaré Jones. “Cependant, si vous avez un prochain voyage prévu, il existe un certain nombre de façons de réduire les coûts pendant votre séjour.”

Coup de cœur pour NYC ? Comment économiser

New York City et son arrondissement de Brooklyn figurent tous deux parmi les destinations américaines les plus chères. Sur la photo, le pont de Brooklyn et le bas de Manhattan.

Les conseils de Jones pour économiser de l’argent pendant vos vacances, quelle que soit votre destination, comprennent :

Choisissez des hébergements alternatifs : « Airbnb ou les multipropriétés peuvent être un excellent moyen de réduire les coûts de vos prochaines vacances aux États-Unis. Si vous êtes prêt à renoncer à un peu de luxe (et d’intimité), les auberges de jeunesse peuvent être un moyen incroyable d’économiser de l’argent. »Dîner dans: « Rester dans un logement avec cuisine peut également vous faire économiser de l’argent sur la nourriture et les boissons. Bien que les repas au restaurant soient une grande partie de votre expérience de vacances, essayez de cuisiner et de manger dans votre logement pendant au moins deux repas par jour pour économiser quelques dollars. »Prendre le transport en commun ou marcher : « Choisir les transports en commun peut vous faire économiser beaucoup d’argent. Sinon, explorer votre destination à pied n’est pas seulement un excellent moyen d’économiser de l’argent, mais l’un des meilleurs moyens de vraiment découvrir une ville. »Visitez les attractions gratuites : “Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup pour voir les sites touristiques de la ville que vous visitez. En fait, toutes les destinations les plus chères de notre liste ont une tonne de choses à voir et à faire pour absolument aucun coût.”

ParkSleepFly, une plate-forme en ligne sur laquelle les voyageurs peuvent réserver des offres d’hôtel pour une ou deux nuits qui incluent des privilèges de stationnement à long terme et un service de navette aéroport (au lieu des arrangements traditionnels de stationnement à l’aéroport), a classé 51 villes américaines sur les facteurs suivants, donnant à chaque un score normalisé sur 10 pour chaque facteur, avant de faire une moyenne sur tous les critères pour donner un score final d’accessibilité sur 10 :

Coût d’une bière pression domestique de 0,5 litre ;Coût d’une bouteille de vin de milieu de gamme ;Coût d’un repas dans un restaurant bon marché ;Tarif moyen en taxi sur 1 kilomètre ;Coût d’un aller simple sur les transports en commun locaux ; etCoût d’un week-end nocturne dans un hôtel.

Selon ParkSleepFly, tous les prix proviennent de l’indice du coût de la vie de Numbeo, à l’exception des prix des hôtels par nuit, provenant de Kayak et calculés sur la base du prix moyen un vendredi et un samedi soir au cours des deux semaines se terminant le 12 août 2021.