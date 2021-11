Si vous vouliez changer le look de votre PS5 oubliez pourquoi Sony a breveté son boîtier | Jeux

Depuis la sortie de la PS5, nous avons dû nous contenter du design original de la console, avec ces côtés blancs et la partie centrale noire. Et même s’il semblait que la console pouvait être personnalisée avec de nouveaux boîtiers, Sony a réussi à empêcher que ce ne soit le cas.

Sony a déposé un brevet pour enregistrer le boîtier PS5. Le brevet a été déposé une semaine avant le lancement de la PS5 en novembre de l’année dernière, et a ensuite été publié au United States Patent and Trademark Office (USPTO) le 16 novembre.

Le brevet a maintenant été découvert par OP Attack, et il survient plus d’un an après que Matt MacLaurin, l’ancien vice-président du design UX de Sony chez PlayStation, ait déjà fait allusion à une version noire de la PS5.

Et tandis que Sony a créé des versions noires de sa manette DualSense et de ses écouteurs Pulse 3D Audio, La console PS5 est toujours blanche sans aucun signe qu’une nouvelle version est en route.

Cela se heurte de front à la tentative de tiers de combler le vide que les moddeurs et les amateurs de design avaient avec la PlayStation 5, qui semble trop simple si vous aimez les couleurs sombres ou audacieuses.

Une petite entreprise appelée d’abord PlateStation5 puis CustomizeMyPlates a été forcée d’annuler et de rembourser des commandes des façades noires de la PS5 l’année dernière à la suite de l’action en justice de Sony.

Depuis la sortie de la PS5, de nombreuses entreprises, telles que PlateStation5, ont essayé de créer des conceptions de boîtiers afin que les utilisateurs de PS5 puissent personnaliser leur console, mais Sony a rejeté chacune de ces tentatives.

Avec brevet confirmé, Il semble qu’il sera très difficile pour des tiers de publier de nouveaux designs pour PS5 sans que Sony ne gêne., ce qui est une mauvaise nouvelle pour le secteur, qui a toujours bénéficié d’une concurrence saine et de multiples options de marché.