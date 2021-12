Si vous vous disputez avec Kimi Raikkonen, le problème c’est que vous

Sebastian Vettel dit que le Kimi Raikkonen qu’il connaît maintenant est le même qu’il a rencontré lorsqu’il était « un jeune enfant » – et c’est pourquoi il l’admire.

Deux des vétérans de la Formule 1, Vettel et Raikkonen, étaient coéquipiers chez Ferrari de 2015 à 2018, il s’agissait du deuxième passage du Finlandais avec la Scuderia.

Lors de son premier relais, Raikkonen est devenu champion du monde en 2007 et trois ans plus tard, Vettel a remporté le premier de ses quatre titres consécutifs.

Ils sont devenus de bons amis mais ne seront dans le paddock ensemble que pour deux autres courses, Raikkonen s’étant retiré du sport après le Grand Prix d’Abou Dhabi à l’âge de 42 ans.

‘The Iceman’ n’a pas ce surnom sans raison en raison de ce qui peut être perçu comme un extérieur glacial, mais Vettel ne l’a jamais vu de cette façon – depuis qu’il est arrivé pour la première fois en Formule 1 en tant que recrue à mi-chemin de la saison victorieuse de Raikkonen. .

« Est-ce qu’il va nous manquer ? Oui », a déclaré Vettel, cité par GPFans.

«Je pense que c’était un vrai personnage et j’ai apprécié le temps que j’ai passé avec lui en tant que coéquipier, mais pour être honnête, j’ai déjà appris à le connaître avant.

« C’est probablement l’un des très rares pilotes que j’ai rencontré depuis le premier jour jusqu’à nos jours qui n’a pas changé dans le sens où il a été très ouvert, m’accueillant comme un jeune enfant ou un jeune enfant lorsque je suis entré en Formule 1.

« Et à cette époque, il était probablement le pilote de Formule 1 le plus établi, au moins l’un d’entre eux.

« Grand respect. Je ne pense pas que vous puissiez avoir une dispute ou un problème avec Kimi. Si vous le faites, le problème n’est pas lui, le problème, c’est vous.

S’exprimant lors d’une conférence de presse aux côtés d’un conducteur à l’autre extrémité de l’échelle d’âge à Lando Norris, Vettel a ajouté que la retraite devrait sembler «naturelle» – et a également révélé ce qui lui manquera le plus chez un homme notoirement peu verbal.

« Je pense que c’est une chose naturelle », a déclaré l’Allemand de 34 ans.

« Le temps va dans un sens et à un moment donné le temps viendra pour lui, à un moment donné le temps viendra pour moi et à un moment donné le temps viendra pour Lando [Norris], même si c’est un long chemin à parcourir. C’est probablement la chose la plus naturelle.

« C’est une personne formidable et je suis sûr que nous resterons en contact, alors je lui souhaite tout le meilleur – et le silence me manquera. »