Si vous vous êtes déjà demandé ce que cela devrait être de se couper les cheveux dans l’espace, ces astronautes vous font vous demander | La technologie

Cette action quotidienne peut se transformer en enfer si nous enlevons la gravité de la question. Et quand on parle de gravité, on entend la découverte par Newton de 9,8 mètres par seconde.

Pour les astronautes qui ne souffrent pas d’alopécie, un séjour prolongé dans la Station spatiale internationale (ISS) signifie qu’à un moment donné, il faudra passer par le coiffeur (qui dans ce cas est votre compagnon de vaisseau spatial.

Tout comme l’utilisation de toilettes dans l’espace, les conditions de microgravité à bord de l’ISS nécessitent divers ajustements. sur votre ordinateur pour vous assurer que la tâche est effectuée aussi proprement (et en toute sécurité) que possible.

Oui les coupes de cheveux dans l’espace sont l’une des activités les plus dangereuses qui soientPar conséquent, les ingénieurs ont conçu un accessoire qui relie la tondeuse à cheveux au tuyau d’un aspirateur pour empêcher les cheveux lâches de flotter et d’entrer dans les yeux des astronautes.

Entrez dans le salon de l’espace où le barbier @astro_raja est un homme aux multiples talents 🚀💈💇‍♂️ Parce qu’aucun de nous ne veut de cheveux dans les yeux, ou – pire encore – des systèmes @Space_Station, nos tondeuses à cheveux sont livrées avec un aspirateur attaché. Cinq étoiles pour ce service de styliste de l’espace ⭐️😉 #CosmicKiss pic.twitter.com/dDsXHaSgG5 – Matthias Maurer (@astro_matthias) 19 décembre 2021

Ou, bien pire, que obstruer les évents et autres équipements de l’engin spatial, ce qui pourrait être totalement catastrophique.

Matthias Maurer, de l’Agence spatiale européenne, a récemment partagé une vidéo montrant l’astronaute de la NASA Raja Chari jouant un barbier tandis que Maurer a reçu sa première coupe de cheveux dans l’espace.

« Comme aucun de nous ne veut que les cheveux pénètrent dans nos yeux ou pire, dans les systèmes @Space_Station, notre tondeuse à cheveux est livrée avec un aspirateur intégré », a écrit l’astronaute Maurer sur Twitter.

La vie dans l’espace, comme vous pouvez le voir, c’est un défi même dans la plus petite des activités. Qui allait nous dire que même une coupe de cheveux pouvait tout arrêter.