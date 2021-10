Si vous vous souciez de la confidentialité, les chercheurs en sécurité disent de désinstaller cette application iPhone immédiatement

Les chercheurs en sécurité affirment que les utilisateurs d’iPhone soucieux de leur vie privée devraient immédiatement supprimer Facebook de leurs appareils. Le rapport provient de Forbes et note les façons dont Facebook continue de suivre les utilisateurs même après qu’ils ont choisi l’option de ne pas être suivi dans les paramètres de confidentialité de leur iPhone.

En avril, nous avons découvert combien de données Facebook récupère sur votre téléphone et à quel point les modifications apportées par Apple à ses fonctionnalités de confidentialité pourraient nuire aux services de collecte d’informations de l’entreprise. Maintenant, cependant, il semble que Facebook utilise des moyens sournois pour obtenir les informations qu’il souhaite, même si vous dites à l’application de ne pas collecter ces informations.

Les problèmes de confidentialité de l’iPhone autour de Facebook augmentent

Source de l’image : Facebook

Apple a ajouté la possibilité de désactiver le suivi des applications dans iOS 14, marquant un grand pas en avant pour la confidentialité des consommateurs. Malheureusement, il semble que Facebook ait trouvé des moyens de continuer à suivre les utilisateurs même après que vous ayez demandé à l’application de ne pas le faire.

Selon Forbes, les chercheurs en sécurité avertissent désormais les utilisateurs d’iPhone de supprimer complètement l’application Facebook de leurs téléphones. La raison? Ces mêmes chercheurs disent que Facebook continue d’utiliser l’accéléromètre de votre iPhone pour suivre un flux constant de vos mouvements.

Facebook peut utiliser ces informations pour suivre où vous avez été tout au long de la journée. Il peut également vérifier si vous vous trouvez dans des endroits particuliers ou lorsque vous interagissez avec les différentes applications et services de Facebook. Les chercheurs disent également que Facebook peut même utiliser ces données pour vous mettre en relation avec des personnes proches de vous, même si vous ne les connaissez pas.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Facebook contourne les fonctionnalités de confidentialité d’Apple pour suivre les utilisateurs. Plus tôt ce mois-ci, l’écrivain en cybersécurité de Forbes, Zak Doffman, a averti les utilisateurs d’iPhone que Facebook capture toujours les données de localisation en utilisant les métadonnées recueillies à partir des photos que vous prenez, ainsi que votre adresse IP. Il continue de collecter ces informations, même si vous choisissez de ne jamais le laisser suivre votre position.

Le manque de transparence de Facebook

L’une des plus grandes préoccupations avec ce type de collecte d’informations est que Facebook continue de le faire dans le dos de l’utilisateur. Parce qu’il peut (et le fait) toujours le faire lorsque les utilisateurs ont explicitement désactivé le suivi, ce qui le rend malveillant par nature.

Les chercheurs en sécurité Talal Haj Bakry et Tommy Mysk affirment que Facebook peut déterminer votre emplacement même si vous ne le lui permettez pas. Pour ce faire, il regroupe les données de votre accéléromètre avec les données recueillies auprès des autres. Les deux comprenaient une ventilation complète des données que Facebook peut déduire de ces informations dans un article de blog.

Bakry et Mysk ont ​​également noté que WhatsApp et Instagram surveillent tous deux les informations de la même manière que Facebook. Vous pouvez cependant le désactiver dans WhatsApp. Avec Instagram, il ne semble le faire que lorsque l’utilisateur a ouvert un DM. On ne sait toujours pas pourquoi il aurait besoin de ces données en premier lieu. Facebook dit qu’il surveille l’accéléromètre pour des fonctionnalités telles que son mode photo panoramique, ainsi que sa fonction shake-to-report. Cependant, comme le note Doffman, il ne pouvait activer cette surveillance qu’en cas de besoin au lieu de tout le temps.