Si vous vous souciez de la confidentialité, supprimez ces 4 applications de votre téléphone – .

Lors de la WWDC 2021 il y a quelques jours, Apple a clairement indiqué que le fabricant d’iPhone doublait son engagement en matière de confidentialité avec de futures mises à jour logicielles, comme les nombreuses améliorations liées à la confidentialité apportées à iOS 15 plus tard cette année. Entre autres choses, ces changements à venir rendront plus difficile pour les spécialistes du marketing d’espionner les utilisateurs auxquels ils envoient des e-mails, et les choses que les gens font sur le Web seront encore plus obscures des regards indiscrets – sans parler des améliorations récentes d’Apple comme App Tracking Transparence, qui permet aux utilisateurs d’iPhone de dire à des applications comme Facebook d’arrêter d’espionner ce qu’ils font sur le Web en dehors de Facebook.

Mais même les meilleures intentions d’une entreprise qui valorise la confidentialité des utilisateurs, ne peuvent cependant pas sauver ces mêmes utilisateurs d’eux-mêmes. Cela signifie qu’il existe de nombreuses applications mobiles qu’une personne peut installer sur ses appareils et qui peuvent annuler une partie ou même une grande partie du travail qu’Apple essaie d’accomplir ici.

Meilleure offre du jour Echo Dot gratuit avec lorsque vous achetez une sonnette vidéo Ring à 45 $ dans cette offre folle de Prime Day ! Prix : était de 100 $, maintenant 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Un rapport de Blissmark, par exemple, appelle plusieurs applications mobiles comme étant particulièrement flagrantes en ce qui concerne leur degré de chair de poule et à quel point elles semblent se soucier peu de la vie privée. De telle sorte que cela laisse à peu près au lecteur l’impression que si vous vous souciez du tout de la confidentialité, vous ne devriez probablement pas avoir ces applications installées sur votre appareil mobile :

mSpy : Celui-ci, selon Blissmark, est «une application de stalkerware qui se commercialise auprès des parents, offrant la possibilité de suivre l’activité en ligne de leur enfant… L’application surveille les messages texte, les appels téléphoniques, les emplacements GPS et l’activité sur d’autres applications populaires telles que WhatsApp et Snapchat. . ”

Mots avec des amis : “Cette application populaire est comme un jeu rapide de Scrabble”, note FTC Guardian, “et c’est génial pour rafraîchir votre vocabulaire ou être humilié par de jeunes enfants. Cependant, il provient du même développeur que Draw Something, il n’est donc pas surprenant qu’il ait les mêmes problèmes de confidentialité. Cependant, il va encore plus loin avec l’autorisation « Emplacement précis ». Bien qu’il utilise votre emplacement pour le jeu, il l’utilise également pour vous montrer des publicités basées sur l’emplacement.

Facebook: Pas trop d’explications ne devraient être nécessaires ici, les péchés de confidentialité du géant des réseaux sociaux étant bien documentés à ce stade. Et les succès continuent d’affluer sur Facebook, qui a récemment imposé aux utilisateurs de WhatsApp une politique de confidentialité qui permet à l’entreprise de collecter plus de données à partir de l’application de chat. Facebook a également minimisé les implications en matière de confidentialité liées à une violation de données d’il y a quelques années qui a refait surface de la pire des manières récemment. Facebook travaillerait également sur une montre qui surveillerait la fréquence cardiaque de son utilisateur en plus de suivre les activités de remise en forme. Est-ce le genre de données de santé sensibles avec lesquelles vous feriez confiance à Facebook ?

Dans le même ordre d’idées, consultez ce récent rapport de la société de stockage en nuage pCloud, qui a préparé une liste d’applications dans le même sens qui ne sont pas exactement les meilleures en matière de gestion de la confidentialité des utilisateurs. Il comprend des délinquants comme Uber Eats et LinkedIn, entre autres.

Couverture associée:

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission