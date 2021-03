« Si vous vous y consacrez, ils vous appellent merengue ou culé … »

Après avoir plaisanté sur le monde du journalisme avec Le non pertinent, Pantomime Full est de retour ce jeudi avec une parodie du journalisme sportif.

L’humoriste Alberto Casado a été en charge de faire sourire les adeptes du duo comique qu’il dirige avec Rober Bodegas, avec qui il travaille également dans l’espace radio Yu, ne manquez rien.

Dans sa dernière vidéo, le comédien aborde certains des clichés typiques de l’industrie, tels que machisme dans la couverture et dans les rédactions, le type de langage et d’opinion qu’il offre, l’abus des «exclusivités» familières ou particulières.

Le clip est intitulé « Peut faire la distinction entre le crack et le mégacrack » et contient des affirmations amusantes. « Ce qui s’est passé dans les cabines de l’auberge reste à l’auberge », « si vous vous consacrez au journalisme sportif, ils vous appellent merengue ou ils vous appellent culé … et je suis de Leganes » ou « machisme dans le secteur pratiquement pas de foin »sont quelques-unes des phrases que Casado partage avec son ton humoristique habituel.