27/09/2021

Le à 16h31 CEST

Ander Herrera Il a été prononcé, lors de la conférence de presse précédant le match Paris Saint Germain – Manchester City Champions League (mardi 28 septembre à 21h00), sur ce qui s’est passé entre Mbappé et Neymar lors du dernier affrontement des Parisiens contre Montpellier. Malgré une victoire 2-0, Mbappé a reproché à Neymar de ne pas lui avoir passé le ballon et à ce sujet, Herrera a été clair: « Depuis que je suis au club, Si vous voyez une relation particulière, c’est celle de Mbappé et Ney et ça n’a pas changé.”

Aussi, le joueur du PSG a ajouté que : “Pendant les matchs, nous voulons tous faire de notre mieux, marquer, aider, et il est normal que ces tensions se produisent.” “Puis, entre eux, ils ont plaisanté, ils ont ri et rien ne se passe.” Et conclu : “Les choses sont surdimensionnées dans ce club. Tout le monde aime parler de Paris et le négatif l’emporte sur le positif. Parfois c’est drôle et il faut l’accepter.”

Pochettino, avec la vision d’Herrera

Pour sa part, Pochettino Il a également donné son impression de ce qui s’est passé et soutenu la vision de Herrera : “Ce sont tous les deux de très bons garçons, Je suis d’accord avec ce que dit Ander. Ces choses se passent entre de grands footballeursCe sont des gens qui veulent gagner, aider l’équipe à marquer des buts » et il a ajouté : « Ce sont des choses qui se passent sur le terrain de football. Je leur parlais et ils se sont parlé, ils ont vu les images du match et tout allait bien. “” Autant il y a ces frictions et puis une fronde expansive est créée et beaucoup de bruit est fait, dans le fin il ne se passe rien.”