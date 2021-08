Si Woo Kim a obtenu un 13 sur un par 3 de la manière la plus folle

Le golf est difficile. Vous le savez si vous avez déjà joué au jeu. Une minute, vous pouvez penser que vous avez compris les choses et la suivante, vous en jetez une dans un étang devant le tee-shirt et criez des choses qui rendraient votre mère très en colère contre vous.

Eh bien, c’est aussi difficile pour les golfeurs professionnels. C’est juste un sport d’humilité, peu importe si vous êtes un handicapé de 15 ou quelqu’un qui gagne beaucoup d’argent en voyageant à travers le monde en jouant.

Dimanche, au WGC FedEx St. Jude Classic, Si Woo Kim est passé au 11e trou par 3 et a fait quelque chose d’assez incroyable – il a mis cinq balles dans l’eau et a marqué un 13 sur le trou de 155 verges.

Regardez comment il a fait :

Si Woo Kim a fait un 13 au 11e trou par-3 @WGCFedEx.

Cela marque le score le plus élevé enregistré @TPCSouthwind et le plus élevé sur un par 3 sur TOUR (non-majors) depuis 1983.

– PGA TOUR (@PGATOUR) 8 août 2021