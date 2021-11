Si Xbox ne peut pas battre PS5 ce jour férié, je ne suis pas sûr qu’elle le sera jamais

Oui, je sais que c’est un gros titre sur la guerre des consoles, mais soyons honnêtes, si j’avais simplement écrit « Xbox est un excellent achat pour ces vacances », vous n’auriez pas cliqué.

Xbox en tant que plate-forme a un peu de temps. Alors que le début de l’année a été plutôt stérile en termes de grosses sorties, ce qui a été amplifié par le fait que tout le monde voulait de nouveaux jeux brillants pour leurs consoles sophistiquées de nouvelle génération, l’été a été une bonté non-stop.

Fin juillet, Flight Simulator est arrivé sur Xbox, offrant aux séries X et S leur première exclusivité « Wow ». Bien sûr, il a également atterri le premier jour sur Game Pass.

Psychonauts 2, véritable prétendant au jeu de l’année, a fortement impressionné fin août. Les joueurs Xbox ne pouvaient pas revendiquer l’exclusivité sur celui-ci, qui viendrait également sur les plates-formes PlayStation, mais c’était un autre superbe titre du premier jour du Game Pass à apprécier.

Octobre a vu Back 4 Blood arriver le premier jour sur Game Pass, ce qui était un gros avantage pour le service qui n’offre généralement pas de si grands jeux AAA tiers le jour où vous pouvez les acheter.

Puis les gros chiens sont arrivés en ville. Forza Horizon 5, GTA San Andreas de la nouvelle trilogie GTA améliorée et Halo Infinite sont sortis sur Xbox et Game Pass en novembre et décembre.

Je n’exagère pas en affirmant que Forza Horizon 5 sera l’un des trois meilleurs jeux de l’année. C’est un jeu incroyable qui donne l’impression d’atteindre un nouveau public plus large que jamais.

GTA San Andreas est un superbe Game Pass, et Halo Infinite pourrait bien battre Horizon 5 comme le plus grand lancement de l’histoire de Xbox Game Studios. Avez-vous joué à la bêta de Halo Infinite ? Halo est de retour, et potentiellement de manière très importante.

Ajoutez à ceux-ci Art of Rally, 12 Minutes, Artful Escape, Sable, Football Manager 2022 et Skyrim (avec une mise à jour gratuite de nouvelle génération) depuis l’été et c’est la moitié de l’année pour Xbox et Game Pass.

Cela ne veut pas dire que la PS5 n’a pas eu de bons jeux cette année. Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, Death Loop et Kena: Bridge of Souls sont tous excellents, mais Death Loop est invité à faire une grande partie du gros du travail de cette fête, ce qu’il ne peut tout simplement pas faire seul.

Dans une industrie où tout le monde est toujours à la recherche de la prochaine chose nouvelle et excitante, Xbox a sans aucun doute battu PlayStation cette fête, et Game Pass rend la plate-forme beaucoup plus économique (bien que je n’irai pas jusqu’à dire bon marché , alors que même la série S coûte 250 £ et que le Game Pass Ultimate coûte 11 £ par mois avant de rechercher des offres).

Xbox n’a pas encore pleinement tenu sa promesse d’exclusivités AAA à succès comme nous le tenons pour acquis sur PlayStation, mais elle y arrive – bien que peut-être un peu craintive pour Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et God of War Ragnarok triple coup dur venir l’année prochaine. Ensuite, il y a Forspoken et Ghostwire: Tokyo en termes d’exclusivités tierces connues.

Xbox doit tirer le meilleur parti de son avantage ce Noël. Si Halo et Forza, ainsi qu’une multitude de superbes jeux Game Pass, ne peuvent pas battre la gamme de vacances inexistante de Sony, la Xbox restera probablement dans l’ombre de Sony pour l’intégralité de cette génération de consoles.

Allez-vous vous lancer comme le disait le marketing ? Faites-nous savoir sur les commentaires. Ou dites-moi à quel point je me trompe et que la PS5 est incroyable (je n’ai pas dit que non).